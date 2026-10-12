हेल्थ अलर्ट: बॉडी बिल्डरों जैसा दिखने के चक्कर में आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? खोखला हो जाएगा शरीर

1 of 4 प्रोटीन पाउडर के नुकसान - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आप भी शरीर को फौलादी बनाने के लिए जिम जाते हैं? मांसपेशियों को मजबूत और भरा-भरा दिखाने के लिए प्रोटीन पाउडर लेते हैं? अगर हां तो तुरंत सावधान हो जाइए, ये आदत शरीर को मजबूत बनाने की जगह भीतर से खोखला कर सकती है।



मसल्स बनाने, शरीर मजबूत करने और वर्कआउट के बाद रिकवरी के लिए प्रोटीन जरूरी है, लेकिन जिम ट्रेनर की ओर से दिए जाने वाले या फिर बाजार में आकर्षक पैकेजिंग में बिकने वाले प्रोटीन पाउडर कई बार बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। तेजी से मसल्स बनाने के नाम पर बिक रहे प्रोटीन पाउडर में स्टेरॉयड की मात्रा हो सकती है, जिसे अध्ययनों में सेहत के लिए नुकसानदायक बताया गया है।



प्रोटीन पाउडर की जगह शरीर और मांसपेशियों को मजबूती देने वाले दूसरे विकल्पों को डाइट में शामिल किया जा सकता है।

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2 of 4 प्रोटीन वाली चीजें - फोटो : Adobe Stock

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अंडे-चिकन, मछली, दूध-दही जैसे खाद्य पदार्थों से भी प्रोटीन की जरूरत पूरी की जा सकती है। मसल्स बनाने के लिए पर्याप्त कैलोरी, संतुलित भोजन, नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अच्छी नींद भी जरूरी हैं। हमेशा उन उपायों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए जिनसे धीरे-धीरे और दीर्घकालिक रूप में शरीर को लाभ मिले।





शरीर बनाने के लिए कितना प्रोटीन जरूरी है?



एक स्वस्थ वयस्क को सामान्य रूप से प्रतिदिन शरीर के प्रति किलोग्राम वजन पर लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी 60 किलो वजन वाले व्यक्ति के लिए करीब 48 ग्राम प्रतिदिन।

नियमित जिम करने और मसल्स बढ़ाने वालों को अधिक प्रोटीन की जरूरत हो सकती है। हालांकि यह आपकी उम्र, ट्रेनिंग और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

प्रोटीन अच्छी सेहत के लिए मददगार है, पर जरूरत से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना फायदे की जगह नुकसानदायक भी हो सकता है।

3 of 4 नॉन वेज में प्रोटीन - फोटो : Adobe Stock

नॉन-वेज डाइट से मिल सकता है जरूरी प्रोटीन



पशु आधारित चीजों में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। डाइट में इसे शामिल करके आप लाभ पा सकते हैं।

एक बड़े अंडे में लगभग 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है।

100 ग्राम चिकन से लगभग 25-31 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है।

100 ग्राम पकी मछली में लगभग 20-25 ग्राम प्रोटीन हो सकता है। कुछ मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड का भी अच्छा स्रोत हैं।

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4 of 4 डाइट का रखें ध्यान - फोटो : Adobe Stock