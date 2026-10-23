हेल्थ की बात: घर में मौजूद ये पत्तियां सेहत के लिए हैं बहुत खास, इम्युनिटी से लेकर पाचन तक में लाभकारी

1 of 4 तुलसी के फायदे - फोटो : Adobe stock







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क्या आप जानते हैं कि तुलसी की पत्तियां अद्भुत स्वास्थ्य गुणों से भरपूर होती हैं? हर घर में आसानी से उपलब्ध इन पत्तियों को आयुर्वेद में सेहत का खजाना कहा जाता है। तुलसी एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है जिसके सेवन से न सिर्फ प्राकृतिक तौर पर शरीर की इम्युनिटी बूस्ट होती है साथ ही यह कई संक्रामक बीमारियों का प्रभावी घरेलू उपचार भी मानी जाती है। चाय में मिलाकर,काढ़े के रूप में या फिर तुलसी की पत्तियों के चबाकर इसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।



पेट से लेकर साफ त्वचा तक, तुलसी के पत्ते हमारे दिमाग और शरीर के लिए अद्भुत काम करते हैं। यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अवसाद और सूजन से लड़ने में भी मदद करती है। एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण होने के कारण, तुलसी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के साथ शरीर को डिटॉक्सीफाई भी करती है।



मधुमेह और हृदय के रोगों की रोकथाम और इलाज में भी तुलसी लाभप्रद हो सकती है। आइए इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानते हैं।

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2 of 4 डायबिटीज कैसे कंट्रोल करें? - फोटो : Adobe Stock

डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद



तुलसी, रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करती है। मधुमेह वाले चूहों पर किए गए एक अध्ययन में, तुलसी के अर्क से ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में लाभ पाया गया। तुलसी की पत्तियों का रोजाना खाली पेट सेवन ब्लड शुगर की समस्या को कंट्रोल करने और डायबिटीज के कारण शरीर में होने वाले जोखिमों से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। घरेलू उपचार के तौर पर इसका प्रयोग करके लाभ पाया जा सकता है।

3 of 4 पेट की समस्या - फोटो : Freepik.com

त्वचा से दूर होता है संक्रमण तुलसी का उपयोग त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए वर्षों से किया जाता रहा है। ऑयली स्किन वालों के लिए यह बेहतरीन स्किन क्लींजर है, जो रोम छिद्रों को बंद करने वाली गंदगी और अशुद्धियों को दूर करके त्वचा में रक्त के संचार को ठीक रखने में मदद करती है। तुलसी के पत्ते को चंदन के पेस्ट और गुलाब जल के साथ मिलाकर फेस पैक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है।



पाचन स्वास्थ्य के लिए कारगर तुलसी का सेवन पाचन और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करती है, जिससे सिरदर्द और अनिद्रा जैसी समस्याओं को कम करने में विशेष लाभ पाया जा सकता है। तुलसी की पत्तियों में मौजूद यूजेनॉल यौगिक पाचन तंत्र को ठीक रखना सुनिश्चित करता है। तुलसी, शरीर के भीतर एसिड को संतुलित करने में भी मदद करती है, जिससे पीएच स्तर और भोजन के पाचन को ठीक रखना आसान होता है।

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4 of 4 मानसिक तनाव की समस्या - फोटो : Adobe Stock