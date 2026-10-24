हेल्थ की बात: नेचुरल स्वीटनर है शहद, क्या डायबिटीज में कर सकते हैं इसका सेवन? यहां जानिए

1 of 4 डायबिटीज में शहद - फोटो : Amarujala.com/AI







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मीठा खाने का मन हो, तो कई लोग सफेद चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। इसकी वजह है शहद का प्राकृतिक होना और इसमें पाए जाने वाले कुछ एंटीऑक्सीडेंट गुण। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है और आप ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो शहद को बिना सोचे-समझे डाइट में शामिल करना आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है।



शहद हमारी सेहत के लिए कई प्रकार से लाभकारी है। आयुर्वेदिक और मेडिकल साइंस ने भी तमाम अध्ययनों में पाया कि शहद का सेवन कई प्रकार से हमारी सेहत को बूस्ट दे सकता है। इसे पाचन से लेकर त्वचा की समस्याओं और चीनी के विकल्प के तौर पर सेवन किया जाता रहा है। चूंकि यह स्वाद में मीठा होता है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डायबिटीज रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं? क्या शहद, ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा देती है, आइए इस बारे में आगे विस्तार से समझते हैं।



प्राकृतिक होने के बावजूद क्या शहद खून में शुगर का स्तर बढ़ा सकता है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।

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2 of 4 शहद के फायदे - फोटो : Freepik.com

शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स



आम तौर पर माना जाता रहा है कि जिन चीजों का स्वाद मीठा होता है उनसे ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है, पर सभी के मामले में ऐसा नहीं है। बात अगर शहद की हो तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 होता है जबकि मधुमेह वाले लोगों को 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स से अधिक वाली चीजें न खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में इसे हल्की मात्रा में खाया जा सकता है।



ग्लाइसेमिक इंडेक्स वह स्केल है जिसकी मदद से यह जाना जा सकता है कि भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कितनी देर में ग्लूकोज बनता है और किस गति से खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है। इस आधार पर शहद का सेवन डायबिटीज की समस्या को बढ़ा सकता है।

3 of 4 डायबिटीज में शहद खा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

डायबिटीज है तो खा सकते हैं शहद?



कुछ लोग अपनी चाय में शहद मिलाते हैं या बेक करते समय इसे स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या मधुमेह वाले लोगों के लिए शहद सुरक्षित है? इसपर अध्ययनों में अलग-अलग तर्क मिलते हैं। टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों को अपने कार्बोहाइड्रेट और चीनी के सेवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

चीनी की तुलना में तो शहद न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो मधुमेह की जटिलताओं को कम कर सकते हैं। पर इसका सेवन कितना सुरक्षित है यह व्यक्ति की सेहत पर निर्भर करता है।

शहद की मात्रा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इसकी अधिकता शुगर लेवल को बढ़ाने वाली हो सकती है।

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4 of 4 शहद के साइड-इफेक्ट्स - फोटो : Adobe stock