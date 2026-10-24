अच्छी खबर: कैंसर के खिलाफ जंग में बड़ी जीत, दुनिया की पहली स्किन कैंसर वैक्सीन से कम होगा मौत का खतरा

मरीज के कैंसर के हिसाब से कैसे तैयार होती है वैक्सीन?



इंटिस्मेरान की सबसे खास बात यह है कि इसे हर मरीज के ट्यूमर की आनुवंशिक जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है।



हर कैंसर में कुछ ऐसे आनुवंशिक संकेत या बदलाव होते हैं, जो उसकी पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

वैक्सीन तैयार करने के लिए मरीज के ट्यूमर से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम कैंसर कोशिकाओं को बेहतर ढंग से पहचानना सीख सके।

अगर इलाज के बाद कैंसर कोशिकाएं शरीर में बच जाती हैं और दोबारा बढ़ने लगती हैं, तो पहले से ही तैयार इम्यून सिस्टम उन्हें पहचानकर उन पर हमला करने में मदद कर सकता है।

यानी इस वैक्सीन का मकसद केवल कैंसर का इलाज करना नहीं, बल्कि उसके दोबारा लौटने की आशंका कम करना भी है।



इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, लंदन के प्रोफेसर एलन मेल्चर ने कहा कि फिलहाल मेलेनोमा के इलाज में इस तरह की वैक्सीन आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे कैंसर में भी इसकी संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। हम किडनी, ब्लैडर (मूत्राशय) और फेफड़ों का कैंसर पर भी इसी तरह से काम करने की कोशिशों में हैं।



हालांकि, अभी यह समझना जरूरी है कि किस प्रकार के कैंसर में यह तरीका सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, किन मरीजों को इससे अधिक लाभ मिल सकता है और कैंसर कोशिकाओं के किन आनुवंशिक संकेतों को निशाना बनाना सबसे प्रभावी रहेगा?







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स्रोत:

Moderna cancer vaccine stops melanoma returning: what’s next for personalized treatments?



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