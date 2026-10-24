गुड स्लीप: रात में नींद न आने के पीछे हो सकते हैं ये कारण, आयुर्वेद में बताए गए हैं उपाय

रात में अच्छी नींद न आने या अनिद्रा का समस्या आपके पूरी सेहत को प्रभावित करने वाली मानी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर एक रात भी आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो इसका असर अगले दिन थकान-चिड़चिड़ापन, सिरदर्द जैसी समस्याओं के रूप में देखा जा सकता है। वहीं जिन लोगों को अनिद्रा की दिक्कत होती है यानी कि अक्सर ही अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है तो इसके कारण कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतों के बढ़ने का खतरा हो सकता है।





सभी वयस्कों को रोजाना रात में 7-9 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। अगर सामान्य तौर पर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो इस बारे में किसी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। कुछ अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं के चलते भी नींद न आने की दिक्कत हो सकती है।



आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में इस समस्या के लिए किन कारणों को जिम्मेदार पाया गया है और किन औषधियों की मदद से अनिद्रा में लाभ पाया जा सकता है?