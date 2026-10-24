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हेल्थ टिप्स: बालों की कमजोरी और पाचन की दिक्कतों से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें आंवला, फिर देखिए फायदे

Sat, 24 Oct 2026 08:02 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव प्रभा किरण, अमर उजाला, नई दिल्ली
प्रभा किरण, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Sat, 24 Oct 2026 08:02 PM IST
सार

आंवला विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर फल है, जिसे बदलते मौसम में बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह सामान्य इम्यून फंक्शन, पाचन और कोलेजन निर्माण में मदद करता है। 
 

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Amla Benefits Why You Should Add Indian Gooseberry to Your Diet
आंवला के फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI

बदलते मौसम में सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तापमान में उतार-चढ़ाव और दिनचर्या में बदलाव के कारण कई लोगों को सर्दी-जुकाम, पाचन संबंधी परेशानी और थकान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में खानपान में पौष्टिक चीजों को शामिल करना सेहत के लिए फायदेमंद रहता है।



आंवला इन्हीं गुणकारी खाद्य पदार्थों में से एक है। विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर आंवला न केवल शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है, बल्कि संतुलित आहार का हिस्सा बनकर सेहत को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है।

आंवले में विटामिन-सी पाया जाता है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट भी शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। बदलते मौसम में आंवले को संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है।
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Amla Benefits Why You Should Add Indian Gooseberry to Your Diet
पेट की समस्याओं में आंवला के फायदे - फोटो : Freepik.com

पाचन के लिए हो सकता है फायदेमंद

अगर आप पाचन को दुरुस्त रखने के लिए खानपान में बदलाव करना चाहते हैं, तो आंवला एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें फाइबर होता है, जो सामान्य पाचन क्रिया और मल त्याग को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। इसे साबुत फल के रूप में खाना उपयोगी हो सकता है।
 

  • गैस, एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या से परेशान लोगों को अपनी सहनशीलता या चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि खट्टे खाद्य पदार्थ कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ा सकते हैं।
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बालों को स्वस्थ रखने के लिए आंवला - फोटो : Adobe stock

त्वचा और बालों के लिए भी उपयोगी
 

आंवले में मौजूद विटामिन-सी कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेजन त्वचा की संरचना और सामान्य मजबूती के लिए जरूरी है। इसके अलावा, आंवले में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट त्वचा की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। बालों की सेहत के लिए भी पर्याप्त पोषण जरूरी है।
 
  • आंवले का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। आप इसे अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काटकर कच्चा खा सकते हैं।
  • इसके अलावा, बिना अतिरिक्त चीनी वाला आंवले का जूस संतुलित मात्रा में पी सकते हैं।
  • स्वाद में बदलाव के लिए आंवले को धनिया और पुदीने के साथ मिलाकर चटनी भी बनाई जा सकती है।
  • वहीं, आंवले का मुरब्बा भी एक विकल्प है, लेकिन इसमें चीनी की मात्रा अधिक हो सकती है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में करना बेहतर होता है।
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आंवले का मुरब्बा - फोटो : Freepik.com

सेवन करते समय बरतें सावधानी

आंवला पौष्टिक है, लेकिन इसका सेवन अपनी सेहत और जरूरत के अनुसार करना चाहिए। जिन लोगों को एसिडिटी या पेट में जलन की परेशानी होती है, वे इसे खाने के बाद शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। मधुमेह से पीड़ित लोगों को मीठे मुरब्बे और अतिरिक्त चीनी वाले जूस का सेवन नहीं करना चाहिए।

  • यदि आप नियमित दवाएं ले रहे हैं या किसी विशेष बीमारी से पीड़ित हैं, तो आंवले के सप्लीमेंट या अधिक मात्रा में सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
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नियमित शारीरिक गतिविधि जरूरी - फोटो : AmarUjala.com/AI

सेहतमंद रहने के लिए अपनाएं संतुलित दिनचर्या


बेहतर सेहत के लिए केवल आंवले पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नियमित शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है।
 

  • इसके साथ ही रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें।
  • बदलते मौसम में साफ-सफाई का ध्यान रखें और ताजे फल व सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें।
  • इन आदतों को अपनाकर आप अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं।



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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: ये रूपायन में प्रकाशित कंटेट है। अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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