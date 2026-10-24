हेल्थ की बात: रकिंग वॉक के दीवाने हो रहे फिटनेस लवर्स, क्या हैं इस एक्सरसाइज के फायदे?

फिट रहने के लिए जरूरी नहीं कि हर दिन जिम में घंटों पसीना बहाया जाए। कई बार आपकी रोजमर्रा की वॉक भी फिटनेस का नया रास्ता खोल सकती है। बस इसके तरीके में थोड़ा बदलाव करना होगा। रकिंग वॉक ऐसा ही एक तरीका है, जिसमें पीठ पर वजन वाला बैकपैक लेकर चला जाता है। इससे सामान्य वॉकिंग के मुकाबले शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मांसपेशियां भी सक्रिय होती हैं।
यही वजह है कि फिटनेस के शौकीनों के बीच यह तरीका लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि, इसके फायदे पाने के लिए सही तकनीक, हल्का वजन और शरीर की क्षमता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
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मोटापे का खतरा
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रकिंग वॉक के बारे में जान लीजिए
रकिंग वॉक एक तरह की वॉकिंग एक्सरसाइज है, जिसमें पीठ पर बैकपैक लेकर चला जाता है। सामान्य वॉकिंग में शरीर पर अतिरिक्त भार नहीं होता, जबकि रकिंग में बैग का वजन उठाकर चलना पड़ता है।
- इससे शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और पैर, कूल्हों व धड़ की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
- यही वजह है कि रकिंग वॉक से सामान्य वॉकिंग की तुलना में अधिक कैलोरी बर्न होती है।
- रकिंग की खासियत यह है कि इसे पार्क, खुले मैदान या सुरक्षित वॉकिंग ट्रैक पर किया जा सकता है। इसके लिए महंगे जिम उपकरणों की जरूरत नहीं होती।
- हालांकि, कितना वजन उठाया जाए और कितनी देर चला जाए, यह व्यक्ति की उम्र, फिटनेस और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है।
कैलोरी बर्न करने से लेकर स्टैमिना बढ़ाने तक में फायदेमंद
वहीं, अगर आपको गर्दन, पीठ, जॉइंट्स या पेल्विक फ्लोर की समस्या है या आप गर्भवती हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही रकिंग वॉक की शुरुआत करें। इसके अलावा, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रही हैं, शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं या किसी तरह के एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
- सब कुछ सही होने के बावजूद अगर मांसपेशियों में खिंचाव के अलावा पीठ, पैर या कंधे में दर्द होने लगे, तो इसे रोक दें। दर्द को नजरअंदाज करके दूरी या भार बढ़ाना चोट लगने के जोखिम को बढ़ा सकता है।
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रकिंग वॉक की सावधानियां
- फोटो : Amarujala.com/AI
हल्के वजन से करें शुरुआत
रकिंग वॉक शुरू करते समय सबसे बड़ी गलती जरूरत से ज्यादा वजन उठाना है। शुरुआत में हल्के बैकपैक के साथ केवल 10 से 15 मिनट चलें। शरीर सहज महसूस करे, तो धीरे-धीरे समय और वजन बढ़ाया जा सकता है। दोनों को एक साथ बढ़ाने से बचें।
- बैकपैक ऐसा चुनें, जो पीठ पर अच्छी तरह फिट हो और चलते समय हिले नहीं। वजन को संतुलित रखें, ताकि शरीर का पॉश्चर बिगड़े नहीं। चलते समय सिर सीधा, कंधे सहज और पीठ स्वाभाविक स्थिति में रखें। शुरुआत में समतल रास्ता चुनें और शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त समय भी दें।
शरीर को मिलेंगे कई लाभ
- रकिंग वॉक तेजी से कैलोरी बर्न कर वजन घटाने में मददगार है। यह पैरों, पीठ, कंधों, जांघों और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है।
- नियमित अभ्यास से शरीर का संतुलन बढ़ता है।
- यह हृदय और फेफड़ों की क्षमता सुधारने, हड्डियों का घनत्व बनाए रखने और मेटाबॉलिज्म बेहतर करने में सहायक है।
- साथ ही, सही तकनीक से रकिंग करने पर शरीर की ताकत बढ़ती है।
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वॉक करने के फायदे
- फोटो : AI Generated
क्या है विशेषज्ञ की सलाह
फिटनेस एक्सपर्ट डॉ. अमित अग्रवाल बताते हैं कि रकिंग वॉक का उद्देश्य वजन उठाना नहीं, बल्कि शरीर को फिट और मजबूत बनाना है। जिन लोगों को गर्दन, कमर या घुटनों में दर्द है, उन्हें पहले विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। रकिंग वॉक आप धीरे-धीरे शुरू करें और दर्द को नजरअंदाज न करें। अचानक ज्यादा चलने से मांसपेशियों और जोड़ों में चोट लग सकती है। नियमित रकिंग और संतुलित खान-पान वजन नियंत्रित करने, दिल की सेहत सुधारने, सांस लेने की क्षमता बढ़ाने और रोजमर्रा के काम आसानी से करने में मदद करते हैं।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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