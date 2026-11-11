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सेहत का राज: छठ के प्रसाद में शामिल ये 5 फल सेहत के लिए हैं फायदेमंद, जानें इनके गुण

Wed, 11 Nov 2026 12:51 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Wed, 11 Nov 2026 12:51 PM IST
सार

Healthy Fruits Offered During Chhath Puja: इस साल 13 नवंबर से छठ पूजा का आरंभ होगा। ऐसे में इस लेख में जानें छठ पूजा के प्रसाद में शामिल 5 प्रमुख फल कौन-कौन से हैं और इनके सेवन से सेहत को क्या फायदे मिलते हैं।

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5 Healthy Fruits Offered During Chhath Puja and Their Amazing Health Benefits
छठ के प्रसाद में शामिल ये 5 फल सेहत के लिए हैं फायदेमंद - फोटो : AI
Healthy Fruits Offered During Chhath Puja: छठ पूजा का पर्व आस्था, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार में सूर्य देव और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के फल और पारंपरिक पकवान प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। छठ के प्रसाद में शामिल फल सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखते, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी खास होते हैं। ऐसे में छठ पूजा के दौरान प्रसाद में मिलने वाले इन फलों का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं छठ के प्रसाद में शामिल 5 फलों के पोषक तत्व और उनसे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ।

 
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5 Healthy Fruits Offered During Chhath Puja and Their Amazing Health Benefits
छठ के प्रसाद में शामिल ये 5 फल सेहत के लिए हैं फायदेमंद - फोटो : Freepik.com
छठ पूजा के प्रसाद में शामिल 5 फल और उनके फायदे

1. केला खाने के फायदे

छठ पूजा के प्रसाद में केला प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। केले में पोटैशियम, विटामिन B6 और फाइबर पाया जाता है।

केले के सेहत से जुड़े फायदे:
  • इसमें मौजूद पोटैशियम मांसपेशियों और सामान्य ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है।
  • फाइबर पाचन को बेहतर रखने में सहायक होता है।
  • केला शरीर को ऊर्जा देने का अच्छा विकल्प है।
  • इसमें मौजूद विटामिन B6 शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है।

 
5 Healthy Fruits Offered During Chhath Puja and Their Amazing Health Benefits
छठ के प्रसाद में शामिल ये 5 फल सेहत के लिए हैं फायदेमंद - फोटो : Freepik
2. नारियल खाने के फायदे

छठ पूजा में नारियल का विशेष महत्व होता है। इसे पूजा और प्रसाद दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। नारियल में फाइबर, मैंगनीज और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।

नारियल के सेहत से जुड़े फायदे:
  • इसमें मौजूद फाइबर पाचन में मदद करता है।
  • नारियल शरीर को ऊर्जा देने में सहायक होता है।
  • इसमें मौजूद मैंगनीज हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
  • नारियल में मौजूद कॉपर शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाता है।

 
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छठ के प्रसाद में शामिल ये 5 फल सेहत के लिए हैं फायदेमंद - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
3. सेब खाने के फायदे

सेब को सेहत के लिए फायदेमंद फलों में गिना जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन C और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।

सेब के सेहत से जुड़े फायदे:
  • इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
  • सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं।
  • इसका सेवन संतुलित डाइट का हिस्सा बन सकता है।
  • फाइबर के कारण पेट लंबे समय तक भरा महसूस हो सकता है।

 
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छठ के प्रसाद में शामिल ये 5 फल सेहत के लिए हैं फायदेमंद - फोटो : Freepik.com
4. संतरा खाने के फायदे

छठ पूजा के प्रसाद में संतरा भी शामिल किया जाता है। यह विटामिन C का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें फाइबर, फोलेट और पोटैशियम भी पाया जाता है।

संतरे के सेहत से जुड़े फायदे:
  • विटामिन C इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज में मदद करता है।
  • यह शरीर में कोलेजन बनने के लिए जरूरी है।
  • इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने में सहायक है।
  • संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं।

 
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