सेहत का राज: छठ के प्रसाद में शामिल ये 5 फल सेहत के लिए हैं फायदेमंद, जानें इनके गुण





छठ पूजा का पर्व आस्था, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार में सूर्य देव और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के फल और पारंपरिक पकवान प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। छठ के प्रसाद में शामिल फल सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखते, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी खास होते हैं। ऐसे में छठ पूजा के दौरान प्रसाद में मिलने वाले इन फलों का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं छठ के प्रसाद में शामिल 5 फलों के पोषक तत्व और उनसे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ।