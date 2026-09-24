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विश्व हृदय दिवस 2026: दिल के दर्द और गैस के दर्द में क्या अंतर होता है?

Thu, 24 Sep 2026 11:35 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 24 Sep 2026 11:35 AM IST
सार

World Heart Day 2026: ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक और पेट में बनने वाली गैस के दर्द में अंतर ही नहीं पता होता है। ऐसे में हम आपको इस मामले की पूरी जानकारी देंगे। ताकि आप अपने दिल की सेहत का ध्यान रख सकें।

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हार्ट अटैक और गैस के दर्द में कैसे करें अंतर? - फोटो : AI
World Heart Day 2026: ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक और पेट में बनने वाली गैस के दर्द में अंतर ही नहीं पता होता है। ऐसे में हम आपको इस मामले की पूरी जानकारी देंगे। ताकि आप अपने दिल की सेहत का ध्यान रख सकें।हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को दिल की सेहत के प्रति जागरूक करना है। सीने में दर्द या भारीपन महसूस होने पर कई लोग इसे गैस, एसिडिटी या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यही लक्षण हार्ट अटैक से जुड़े हो सकते हैं। 


समस्या यह है कि गैस और हार्ट अटैक के कुछ लक्षण एक जैसे महसूस हो सकते हैं, इसलिए केवल दर्द की जगह या उसकी प्रकृति के आधार पर खुद से यह तय करना सुरक्षित नहीं है कि परेशानी गैस की है या दिल से जुड़ी है। लक्षण अचानक दिखने पर या लगातार बने रहें तो तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी है। आइए समझते हैं दोनों के बीच संभावित अंतर और किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
 
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हार्ट अटैक और गैस के दर्द में कैसे करें अंतर? - फोटो : AI
1. दर्द की प्रकृति पर ध्यान दें

गैस या एसिडिटी में अक्सर पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, भारीपन, पेट फूलना, डकार या खट्टी डकार जैसी परेशानी हो सकती है। कई बार खाना खाने के बाद यह समस्या ज्यादा महसूस होती है। वहीं हार्ट अटैक में सीने में दबाव, जकड़न, भारीपन या बेचैनी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है जैसे सीने पर वजन रखा हो। 
 
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हार्ट अटैक और गैस के दर्द में कैसे करें अंतर? - फोटो : adobe stock images

2. दर्द कहां तक फैल रहा है?

हार्ट अटैक में सीने की असहजता या दर्द केवल छाती तक सीमित नहीं रहता। यह एक या दोनों हाथों, कंधे, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैल सकता है। कुछ लोगों में ऊपरी पेट में भी परेशानी महसूस हो सकती है। महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज वाले लोगों में लक्षण कभी-कभी अलग या कम स्पष्ट हो सकते हैं।

 
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हार्ट अटैक और गैस के दर्द में कैसे करें अंतर? - फोटो : AI
3. सांस फूलना और पसीना

अगर सीने में दर्द या दबाव के साथ अचानक सांस फूलने लगे, ठंडा पसीना आए, चक्कर महसूस हो, कमजोरी लगे या मतली और उल्टी हो, तो इसे केवल गैस या एसिडिटी मानकर नजरअंदाजैस या ब्लोटिंग में पेट फूलना, बार-बार डकार आना, पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट में दबाव और गैस पास होने के बाद असहजता कम होना जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। एसिडिटी में सीने या गले में जलन और खट्टी डकार भी हो सकती है। 

 
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हार्ट अटैक और गैस के दर्द में कैसे करें अंतर? - फोटो : Freepik.com
4. गैस में कौन से लक्षण दिख सकते हैं?

गैस या ब्लोटिंग में पेट फूलना, बार-बार डकार आना, पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट में दबाव और गैस पास होने के बाद असहजता कम होना जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। एसिडिटी में सीने या गले में जलन और खट्टी डकार भी हो सकती है। 

 
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