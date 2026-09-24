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जानना जरूरी: भरपूर कोलेजन के लिए खाएं विटामिन-सी से भरपूर ये 5 फूड्स, शरीर की कई परेशानियां होंगी दूर

Thu, 24 Sep 2026 02:07 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 24 Sep 2026 02:07 PM IST
सार

Foods That Are High in Vitamin C: अगर आप अपने शरीर में कोलेजन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट में विटामिन सी से भरपूर फल खाना शुरू करें। आइए जानते हैं कि किन चीजों में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। 

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विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? - फोटो : AI
Foods That Are High in Vitamin C: कोलेजन शरीर में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो त्वचा, हड्डियों, कार्टिलेज, टेंडन और शरीर के कई अन्य ऊतकों की संरचना में भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेजन का उत्पादन धीरे-धीरे कम हो सकता है, इसलिए संतुलित डाइट के जरिए जरूरी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा लेना महत्वपूर्ण माना जाता है। 


कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में विटामिन C की भी अहम भूमिका होती है। यह शरीर को कोलेजन के सामान्य निर्माण में मदद करता है और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। अच्छी बात यह है कि विटामिन C कई आसानी से मिलने वाले फलों और सब्जियों में पाया जाता है। हालांकि, सिर्फ विटामिन C खाने से शरीर में कोलेजन अचानक नहीं बढ़ता। पर्याप्त प्रोटीन और संतुलित आहार भी जरूरी है। आइए जानते हैं विटामिन C से भरपूर 5 फूड्स के बारे में।
 
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विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? - फोटो : Adobe Stock
1. आंवला

आंवला विटामिन C के अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में शामिल है। इसे डाइट में कच्चा, चटनी या अन्य रूपों में शामिल किया जा सकता है। विटामिन C शरीर में सामान्य कोलेजन निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देता है।

 
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विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
2. अमरूद

 अमरूद में विटामिन C के साथ फाइबर और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे स्नैक के तौर पर खाना आसान है और संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।

 
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विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? - फोटो : अमर उजाला
3. कीवी

 कीवी में विटामिन C के साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। इसे सीधे फल के रूप में या सलाद में शामिल किया जा सकता है।

 
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विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? - फोटो : Freepik.com
4. संतरा

 संतरा और दूसरे खट्टे फल विटामिन C के लोकप्रिय स्रोत हैं। रोजाना संतुलित मात्रा में फल खाने से डाइट में विटामिन C की मात्रा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

 
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