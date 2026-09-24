कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में विटामिन C की भी अहम भूमिका होती है। यह शरीर को कोलेजन के सामान्य निर्माण में मदद करता है और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। अच्छी बात यह है कि विटामिन C कई आसानी से मिलने वाले फलों और सब्जियों में पाया जाता है। हालांकि, सिर्फ विटामिन C खाने से शरीर में कोलेजन अचानक नहीं बढ़ता। पर्याप्त प्रोटीन और संतुलित आहार भी जरूरी है। आइए जानते हैं विटामिन C से भरपूर 5 फूड्स के बारे में।
जानना जरूरी: भरपूर कोलेजन के लिए खाएं विटामिन-सी से भरपूर ये 5 फूड्स, शरीर की कई परेशानियां होंगी दूर
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 24 Sep 2026 02:07 PM IST
सार
Foods That Are High in Vitamin C: अगर आप अपने शरीर में कोलेजन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट में विटामिन सी से भरपूर फल खाना शुरू करें। आइए जानते हैं कि किन चीजों में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है।
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