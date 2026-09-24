मुंह की बदबू से दांत दर्द तक, ये एक मसाला दूर कर सकता है मुंह की कई परेशानियां! जानें कैसे करें इस्तेमाल

1 of 6 लौंग के फायदे क्या-क्या हैं? - फोटो : AI







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Health Benefits of Cloves: भारतीय रसोई में कई ऐसे मसाले मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ पारंपरिक घरेलू नुस्खों में भी किया जाता रहा है। इन्हीं में से एक है लौंग। अपनी तेज खुशबू और खास स्वाद के लिए पहचानी जाने वाली लौंग को मुंह की कुछ सामान्य परेशानियों में पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।



इसमें यूजेनॉल नामक एक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है, जिसमें एंटीमाइक्रोबियल और दर्द कम करने वाले गुण देखे गए हैं। इसी वजह से लौंग का इस्तेमाल दांतों और मुंह से जुड़ी देखभाल में लंबे समय से किया जाता रहा है। आइए जानते हैं कि ये आपके मुंह की कौन-कौन सी दिक्कतें दूर करता है।

: भारतीय रसोई में कई ऐसे मसाले मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ पारंपरिक घरेलू नुस्खों में भी किया जाता रहा है। इन्हीं में से एक है लौंग। अपनी तेज खुशबू और खास स्वाद के लिए पहचानी जाने वाली लौंग को मुंह की कुछ सामान्य परेशानियों में पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

2 of 6 लौंग के फायदे क्या-क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

1. दांत दर्द में अस्थायी राहत



लौंग में मौजूद यूजेनॉल में हल्का दर्द कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। इसी कारण लौंग का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से दांत दर्द में किया जाता रहा है। हालांकि, दांत में लगातार दर्द कैविटी, संक्रमण या किसी अन्य समस्या का संकेत हो सकता है, इसलिए केवल लौंग पर निर्भर रहना सही नहीं है।





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2. मुंह की दुर्गंध



लौंग की तेज खुशबू और इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक मुंह की दुर्गंध को अस्थायी रूप से कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर सांसों की बदबू लगातार बनी रहती है, तो इसके पीछे मसूड़ों की बीमारी, दांतों की सफाई की समस्या या अन्य कारण भी हो सकते हैं।





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3. मसूड़ों की देखभाल



लौंग में पाए जाने वाले यूजेनॉल और अन्य यौगिकों पर उनके संभावित एंटीमाइक्रोबियल प्रभावों को लेकर अध्ययन हुए हैं। फिर भी मसूड़ों से खून आना, सूजन या दर्द होने पर डेंटिस्ट की सलाह लेना जरूरी है।





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