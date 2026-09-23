हेल्थ टिप्स: याददाश्त और दिल की सेहत के लिए न्यूट्रिशन का पूरा पैकेज है ये मेवा, क्या आप करते हैं सेवन?

नट्स और सीड्स को संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इनमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी शरीर को नियमित रूप से जरूरत होती है। अखरोट भी ऐसा ही फायदेमंद मेवा है। अध्ययनों में पाया गया है कि रात में भिगोकर अखरोट खाने से इसके पोषक तत्वों का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकता है।
अखरोट में स्वस्थ वसा, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन-ई और कई जरूरी खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे यौगिक भी मौजूद होते हैं जिनमें सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रे को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे हृदय, मस्तिष्क, हड्डियों और शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नट्स में माना जाता है।
आहार विशेषज्ञ भी संतुलित मात्रा में अखरोट को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं रोजाना अखरोट खाने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं।
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हृदय रोगों से कैसे बचें?
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दिल की सेहत के लिए फायदेमंद
अखरोट को हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी नट्स में से एक माना जाता है। इसमें अल्फा-लिनोलेनिक एसिड यानी पौधों से मिलने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह एक प्रकार का हेल्दी फैट है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नियमित रूप से अखरोट खाने से खून में वसा के स्तर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है।
- कुछ अध्ययनों में अखरोट के सेवन को बैड कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के जोखिमों को कम करने वाला पाया गया है।
- इसमें मौजूद पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं के सामान्य कामकाज के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं।
- डॉक्टर की सलाह पर दवाओं और लाइफस्टाइल में सुधार के साथ अखरोट और हेल्दी खान-पान की आदत दिल की सेहत को ठीक रखने में मददगार हो सकता है।
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ब्रेन के फायदे
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ब्रेन हेल्थ के लिए इसके लाभ
अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड मस्तिष्क की संरचना और सामान्य कार्यप्रणाली में भूमिका निभाता है। वहीं, एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं।
- इसी वजह से अखरोट को दिमाग के लिए उपयोगी नट्स में से एक माना जाता रहा है। नियमित रूप से और संतुलित मात्रा में इसका सेवन संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी इसे पौष्टिक आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है।
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आर्थराइटिस की समस्या से कैसे बचें?
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हड्डियों और जोड़ों के लिए उपयोगी
अखरोट में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कुछ मात्रा में कैल्शियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हड्डियों की संरचना और शरीर में खनिजों के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए संतुलित आहार में अखरोट को शामिल करना हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है।
- अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और अन्य पौधों से मिलने वाले यौगिकों में सूजन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालने वाले गुण भी पाए गए हैं। इसी कारण जोड़ों और सूजन से जुड़ी समस्याओं के मामले में भी अखरोट को लाभकारी पाया गया है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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