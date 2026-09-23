हेल्थ टिप्स: याददाश्त और दिल की सेहत के लिए न्यूट्रिशन का पूरा पैकेज है ये मेवा, क्या आप करते हैं सेवन?

1 of 4 हार्ट और ब्रेन की सेहत - फोटो : Freepik.com







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नट्स और सीड्स को संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इनमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी शरीर को नियमित रूप से जरूरत होती है। अखरोट भी ऐसा ही फायदेमंद मेवा है। अध्ययनों में पाया गया है कि रात में भिगोकर अखरोट खाने से इसके पोषक तत्वों का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकता है।



अखरोट में स्वस्थ वसा, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन-ई और कई जरूरी खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे यौगिक भी मौजूद होते हैं जिनमें सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रे को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे हृदय, मस्तिष्क, हड्डियों और शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नट्स में माना जाता है।



आहार विशेषज्ञ भी संतुलित मात्रा में अखरोट को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं रोजाना अखरोट खाने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं।

2 of 4 हृदय रोगों से कैसे बचें? - फोटो : adobe stock photos

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद



अखरोट को हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी नट्स में से एक माना जाता है। इसमें अल्फा-लिनोलेनिक एसिड यानी पौधों से मिलने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह एक प्रकार का हेल्दी फैट है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नियमित रूप से अखरोट खाने से खून में वसा के स्तर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है।

कुछ अध्ययनों में अखरोट के सेवन को बैड कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के जोखिमों को कम करने वाला पाया गया है।

इसमें मौजूद पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं के सामान्य कामकाज के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं।

डॉक्टर की सलाह पर दवाओं और लाइफस्टाइल में सुधार के साथ अखरोट और हेल्दी खान-पान की आदत दिल की सेहत को ठीक रखने में मददगार हो सकता है।



3 of 4 ब्रेन के फायदे - फोटो : Adobe Stock

ब्रेन हेल्थ के लिए इसके लाभ



अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड मस्तिष्क की संरचना और सामान्य कार्यप्रणाली में भूमिका निभाता है। वहीं, एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं।

इसी वजह से अखरोट को दिमाग के लिए उपयोगी नट्स में से एक माना जाता रहा है। नियमित रूप से और संतुलित मात्रा में इसका सेवन संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी इसे पौष्टिक आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है।

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4 of 4 आर्थराइटिस की समस्या से कैसे बचें? - फोटो : Adobe Stock