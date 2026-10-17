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डायबिटीज: शुगर के मरीजों को फल खाने से डरने की जरूरत नहीं, बस इन बातों का रखें ध्यान

Sun, 18 Oct 2026 09:30 AM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Sun, 18 Oct 2026 09:30 AM IST
सार

डायबिटीज के मरीजों को फल पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है। कीवी, सेब और पपीता संतुलित मात्रा में उनकी डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं।

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Diabetes-Friendly Diet Fruits Diabetics Can Enjoy as Part of a Balanced Diet
डायबिटीज की समस्या - फोटो : Adobe stock

फल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हालांकि, डायबिटीज के मरीजों को फलों का चुनाव करते समय थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि फलों में प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को फल खाना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, सही मात्रा में साबुत फल खाने से डायबिटीज के मरीजों को फाइबर और जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं। फल चुनते समय उनकी मात्रा, उनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) पर ध्यान देना उपयोगी होता है। आइए जानते हैं ऐसे तीन फलों के बारे में, जिन्हें संतुलित मात्रा में डायबिटीज की डाइट में शामिल किया जा सकता है।
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Diabetes-Friendly Diet Fruits Diabetics Can Enjoy as Part of a Balanced Diet
कीवी खाने के फायदे - फोटो : amarujala.com

कीवी खाने से मिलते हैं जरूरी पोषक तत्व

कीवी स्वाद में हल्का खट्टा-मीठा फल है, जो विटामिन सी, फाइबर और पोटैशियम का अच्छा स्रोत है। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के पोषण आंकड़ों के अनुसार, एक मध्यम कीवी में लगभग 42 कैलोरी और 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। इसमें करीब 2 ग्राम फाइबर भी मिलता है।
 

  • कीवी में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने और भोजन के बाद ब्लड शुगर में होने वाली बढ़ोतरी को धीमा करने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसका असर फल के आकार, सेवन की मात्रा और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। डायबिटीज के मरीज कीवी को साबुत फल के रूप में खा सकते हैं। इसके सेवन के बाद ब्लड शुगर पर नजर रखना भी उपयोगी हो सकता है।
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सेब में फाइबर - फोटो : Freepik.com

सेब खाने से मिल सकता है फाइबर

सेब को पोषक तत्वों से भरपूर फलों में गिना जाता है। USDA के अनुसार, एक मध्यम आकार के सेब में लगभग 95 कैलोरी, 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 4 ग्राम के आसपास फाइबर होता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट भी पाए जाते हैं।
 

  • डायबिटीज के मरीज सेब को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सेब में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने और ब्लड शुगर के प्रबंधन में मदद कर सकता है। सेब को अच्छी तरह धोकर छिलके समेत खाना बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसके छिलके में भी फाइबर और उपयोगी पौधों से मिलने वाले यौगिक होते हैं।
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पपीते के फायदे - फोटो : Freepik.com

पपीता भी हो सकता है फायदेमंद

पपीता स्वादिष्ट होने के साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। पपीते में मौजूद फाइबर पाचन में मदद करता है, जबकि विटामिन सी शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में सहायक होता है।
 

  • डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में पका हुआ पपीता खा सकते हैं। हालांकि, पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसकी किस्म और पकने की अवस्था के अनुसार बदल सकता है। इसलिए केवल GI के आधार पर यह मान लेना सही नहीं है कि पपीता खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। इसमें मौजूद कुल कार्बोहाइड्रेट और खाने की मात्रा भी मायने रखती है।




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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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