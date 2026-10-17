डायबिटीज: शुगर के मरीजों को फल खाने से डरने की जरूरत नहीं, बस इन बातों का रखें ध्यान

1 of 4 डायबिटीज की समस्या - फोटो : Adobe stock







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फल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हालांकि, डायबिटीज के मरीजों को फलों का चुनाव करते समय थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि फलों में प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को फल खाना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, सही मात्रा में साबुत फल खाने से डायबिटीज के मरीजों को फाइबर और जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं। फल चुनते समय उनकी मात्रा, उनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) पर ध्यान देना उपयोगी होता है। आइए जानते हैं ऐसे तीन फलों के बारे में, जिन्हें संतुलित मात्रा में डायबिटीज की डाइट में शामिल किया जा सकता है।

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2 of 4 कीवी खाने के फायदे - फोटो : amarujala.com

कीवी खाने से मिलते हैं जरूरी पोषक तत्व



कीवी स्वाद में हल्का खट्टा-मीठा फल है, जो विटामिन सी, फाइबर और पोटैशियम का अच्छा स्रोत है। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के पोषण आंकड़ों के अनुसार, एक मध्यम कीवी में लगभग 42 कैलोरी और 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। इसमें करीब 2 ग्राम फाइबर भी मिलता है।

कीवी में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने और भोजन के बाद ब्लड शुगर में होने वाली बढ़ोतरी को धीमा करने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसका असर फल के आकार, सेवन की मात्रा और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। डायबिटीज के मरीज कीवी को साबुत फल के रूप में खा सकते हैं। इसके सेवन के बाद ब्लड शुगर पर नजर रखना भी उपयोगी हो सकता है।

3 of 4 सेब में फाइबर - फोटो : Freepik.com

सेब खाने से मिल सकता है फाइबर



सेब को पोषक तत्वों से भरपूर फलों में गिना जाता है। USDA के अनुसार, एक मध्यम आकार के सेब में लगभग 95 कैलोरी, 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 4 ग्राम के आसपास फाइबर होता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट भी पाए जाते हैं।

डायबिटीज के मरीज सेब को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सेब में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने और ब्लड शुगर के प्रबंधन में मदद कर सकता है। सेब को अच्छी तरह धोकर छिलके समेत खाना बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसके छिलके में भी फाइबर और उपयोगी पौधों से मिलने वाले यौगिक होते हैं।

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4 of 4 पपीते के फायदे - फोटो : Freepik.com