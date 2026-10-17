यूटीआई की समस्या: यूरिन इंफेक्शन ठीक होने के बाद फिर क्यों लौट आता है संक्रमण? जानिए असली वजह

1 of 4 यूटीआई से कैंसर का होता है जोखिम - फोटो : Amarujala.com







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यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई) मूत्र मार्ग में होने वाला एक आम संक्रमण है। यह संक्रमण मूत्राशय, मूत्र नली और गंभीर मामलों में किडनी को भी प्रभावित कर सकता है। यूटीआई की समस्या वैसे तो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, पर ये समस्या पुरुषों को भी हो सकती है।



क्या आपको भी अक्सर पेशाब करते समय जलन होती है, बार-बार पेशाब आता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता और पेशाब से बदबू आती है, अगर हां तो समय रहते इसकी जांच करा लें, ये यूटीआई का संकेत हो सकती है। यूटीआई भले ही कॉमन समस्या है पर अगर इसपर समय रहते ध्यान न दिया जाए और संक्रमण को कंट्रोल न किया जाए तो समय के साथ किडनी को भी खतरा हो सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ पेशाब में होने वाली इस तरह की दिक्कतों पर गंभीरता से ध्यान देते रहने और समय रहते इलाज कराने की सलाह देते हैं।



कई लोगों में यूटीआई की समस्या एक बार ठी होने के बाद दोबारा वापस आ सकती है, आइए जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं?

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2 of 4 महिलाओं में यूटीआई का खतरा - फोटो : Adobe stock photos

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बैक्टीरिया के संक्रमण और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यूटीआई की दिक्कत हो सकती हैं।



यूटीआई की समस्या



यूटीआई होने का सबसे आम कारण बैक्टीरिया हैं। आमतौर पर आंतों में पाया जाने वाला ई. कोलाई बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में पहुंचकर संक्रमण पैदा कर सकता है। महिलाओं की मूत्र नली छोटी होने के कारण बैक्टीरिया के मूत्राशय तक पहुंचने की आशंका अधिक होती है।

इसके अलावा, लंबे समय तक पेशाब रोकना और पर्याप्त पानी न पीना भी मूत्र संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है।

इस तरह की दिक्कतों से बचे रहने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ दिनभर पर्याप्त मात्री में पानी पीते रहने और पेशाब आने पर उसे ज्यादा देर तक न रोकने की सलाह देते हैं।

3 of 4 यूटीआई की समस्या - फोटो : Adobe Stock

यूटीआई का इलाज बीच में न छोड़े



कुछ लोगों में यौन संबंध बनाने के बाद यूटीआई होने की आशंका बढ़ जाती है। वहीं, संक्रमण के दौरान डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवा बंद करने या इलाज अधूरा छोड़ देने से भी संक्रमण हो सकता है। कभी-कभी पुराना संक्रमण पूरी तरह ठीक नहीं होता, जबकि कुछ मामलों में नए बैक्टीरिया से दोबारा संक्रमण हो जाता है।

इसलिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा और उसका कोर्स पूरा करें। बार-बार यूटीआई होने पर यूरिन कल्चर टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है।

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4 of 4 डायबिटीज के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Freepik.com