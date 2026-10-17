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सेहत की बात: ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी बढ़ सकता है आपका ब्लड प्रेशर, जानिए इसे कंट्रोल करने के आसान तरीके

Sun, 18 Oct 2026 11:43 AM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Sun, 18 Oct 2026 11:43 AM IST
सार

तनाव और चिंता के कारण ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। लंबे समय तक तनाव में रहना खराब नींद और अस्वस्थ जीवनशैली से जुड़ सकता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य प्रभावित होता है। संतुलित आहार, नियमित योग-मेडिटेशन और पर्याप्त नींद से इन समस्याओं में आराम पा सकते हैं।
 

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Stress and High Blood Pressure Habits That May Help Protect Your Heart
ब्लड प्रेशर और तनाव की स्थिति - फोटो : Freepik.com

तनाव और चिंता आजकल की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां और भविष्य की चिंता लोगों की मानसिक सेहत को प्रभावित कर रही हैं। इसका असर केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। तनाव के दौरान शरीर में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है और रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं। इससे ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए बढ़ जाता है।



अगर तनाव लगातार बना रहे, तो यह हाई ब्लड प्रेशर के जोखिमों जैसे नींद की समस्या, अस्वस्थ खानपान और शारीरिक निष्क्रियता को बढ़ाने वाला हो सकता है। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। इसलिए तनाव को कंट्रोल करना मानसिक शांति के साथ-साथ दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है।

संतुलित खानपान, नियमित योग और अच्छी नींद जैसी आदतें इसमें मददगार हो सकती हैं।
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Stress and High Blood Pressure Habits That May Help Protect Your Heart
हार्ट को हेल्दी रखने वाली चीजें खाएं - फोटो : Freepik.com

पौष्टिक भोजन से करें ब्लड प्रेशर कंट्रोल

हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे और कम वसा वाले प्रोटीन शामिल करें। डैश डाइट इसी तरह के संतुलित खानपान पर आधारित है और रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकती है।

  • इसके साथ ही नमक का सेवन सीमित रखें। पैकेट वाले स्नैक्स, अचार, प्रोसेस्ड फूड और अधिक नमक वाले तैयार खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए।
  • संतुलित आहार शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है।
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योग-मेडिटेशन - फोटो : Amarujala.com/AI

योग और मेडिटेशन से घटाएं तनाव

तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और गहरी सांस लेने वाले अभ्यास फायदेमंद हो सकते हैं। नियमित रूप से कुछ मिनट मेडिटेशन करने से मन को शांत रखने, स्ट्रेस और एंग्जायटी के प्रति प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। धीमी और नियंत्रित सांस लेने से भी शरीर को आराम महसूस हो सकता है।
 

  • रोजाना अपनी सुविधा के अनुसार योग, प्राणायाम या ध्यान के लिए समय निकालें। इसके अलावा पैदल चलना और हल्की शारीरिक गतिविधियां भी तनाव कंट्रोल करने में सहायक हैं।
  •  यदि ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
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नींद की समस्या - फोटो : Freepik.com

रोजाना पूरी करें  नींद

नींद की कमी का असर मूड, एकाग्रता, ऊर्जा और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नियमित रूप से नींद की कमी हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम भी बढ़ सकती है। इसलिए वयस्कों को आमतौर पर हर रात कम से कम 7-9 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए।

  • अच्छी नींद के लिए सोने और जागने का समय तय रखें। रात में सोने से पहले मोबाइल और अन्य स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें।
  • शाम के समय कैफीन लेने से बचें।
  • कमरे का माहौल शांत और आरामदायक रखें।




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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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