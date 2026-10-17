सेहत की बात: ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी बढ़ सकता है आपका ब्लड प्रेशर, जानिए इसे कंट्रोल करने के आसान तरीके

1 of 4 ब्लड प्रेशर और तनाव की स्थिति - फोटो : Freepik.com







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तनाव और चिंता आजकल की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां और भविष्य की चिंता लोगों की मानसिक सेहत को प्रभावित कर रही हैं। इसका असर केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। तनाव के दौरान शरीर में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है और रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं। इससे ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए बढ़ जाता है।



अगर तनाव लगातार बना रहे, तो यह हाई ब्लड प्रेशर के जोखिमों जैसे नींद की समस्या, अस्वस्थ खानपान और शारीरिक निष्क्रियता को बढ़ाने वाला हो सकता है। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। इसलिए तनाव को कंट्रोल करना मानसिक शांति के साथ-साथ दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है।



संतुलित खानपान, नियमित योग और अच्छी नींद जैसी आदतें इसमें मददगार हो सकती हैं।

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2 of 4 हार्ट को हेल्दी रखने वाली चीजें खाएं - फोटो : Freepik.com

पौष्टिक भोजन से करें ब्लड प्रेशर कंट्रोल



हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे और कम वसा वाले प्रोटीन शामिल करें। डैश डाइट इसी तरह के संतुलित खानपान पर आधारित है और रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही नमक का सेवन सीमित रखें। पैकेट वाले स्नैक्स, अचार, प्रोसेस्ड फूड और अधिक नमक वाले तैयार खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए।

संतुलित आहार शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है।

3 of 4 योग-मेडिटेशन - फोटो : Amarujala.com/AI

योग और मेडिटेशन से घटाएं तनाव



तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और गहरी सांस लेने वाले अभ्यास फायदेमंद हो सकते हैं। नियमित रूप से कुछ मिनट मेडिटेशन करने से मन को शांत रखने, स्ट्रेस और एंग्जायटी के प्रति प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। धीमी और नियंत्रित सांस लेने से भी शरीर को आराम महसूस हो सकता है।

रोजाना अपनी सुविधा के अनुसार योग, प्राणायाम या ध्यान के लिए समय निकालें। इसके अलावा पैदल चलना और हल्की शारीरिक गतिविधियां भी तनाव कंट्रोल करने में सहायक हैं।

यदि ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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4 of 4 नींद की समस्या - फोटो : Freepik.com