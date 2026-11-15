World Prematurity Day: कंगारू मदर केयर क्या है? प्रीमैच्योर बच्चों के लिए क्यों है फायदेमंद?

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Why Is Kangaroo Mother Care Important for Newborns: हर साल 15 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हम सभी ये जानते हैं समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों यानी प्रीमैच्योर बेबीज को जन्म के बाद विशेष देखभाल की जरूरत होती है।



ऐसे बच्चों का वजन कम हो सकता है और उनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता। इसलिए उन्हें संक्रमण, सांस लेने में परेशानी और शरीर का तापमान नियंत्रित रखने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कंगारू मदर केयर प्रीमैच्योर बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद तरीका माना जाता है। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है और मां-बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है। आइए जानते हैं कंगारू मदर केयर क्या है और इसके क्या फायदे हैं।



हर साल 15 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हम सभी ये जानते हैं समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों यानी प्रीमैच्योर बेबीज को जन्म के बाद विशेष देखभाल की जरूरत होती है।

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वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे क्यों मनाया जाता है?



हर साल 15 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे मनाया जाता रहा है। इसका उद्देश्य समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके बेहतर इलाज व देखभाल को बढ़ावा देना है। WHO के अनुसार, दुनियाभर में हर साल लगभग 1.5 करोड़ बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं यानी हर 10 में से करीब 1 बच्चा प्रीमैच्योर होता है। इस दिवस के जरिए प्रीमैच्योर बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, नवजात शिशु देखभाल, स्तनपान और परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।





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कंगारू मदर केयर (KMC) क्या है?



कंगारू मदर केयर प्रीमैच्योर और कम वजन वाले नवजात शिशुओं की देखभाल का एक प्रभावी तरीका है। इसमें बच्चे को मां के सीने से त्वचा के सीधे संपर्क में रखा जाता है। इस दौरान बच्चे का सिर एक तरफ रहता है, ताकि उसकी सांस लेने की प्रक्रिया सामान्य बनी रहे।



इसमें दो मुख्य चीजें शामिल होती हैं:



स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट: बच्चे को मां के सीने से लगाकर रखना, जिससे उसे शरीर की प्राकृतिक गर्माहट मिलती है।

ब्रेस्टफीडिंग: बच्चे को मां का दूध पिलाना। जरूरत पड़ने पर निकाला हुआ मां का दूध भी दिया जा सकता है।





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प्रीमैच्योर बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर के फायदे



1. शरीर का तापमान बनाए रखने में मददगार



प्रीमैच्योर बच्चों का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए वे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाते। ऐसे में मां के सीने से लगकर रहने पर उन्हें प्राकृतिक गर्माहट मिलती है। इससे हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान सामान्य से कम होने का खतरा घटाने में मदद मिलती है।



2. बच्चे का वजन बढ़ाने में मददगार



कंगारू मदर केयर से बच्चे को बार-बार मां का दूध पिलाने में मदद मिलती है। मां के दूध में मौजूद पोषक तत्व बच्चे के विकास और वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। नियमित KMC से प्रीमैच्योर बच्चों की ग्रोथ बेहतर हो सकती है।



3. संक्रमण का खतरा कम करने में मदद



प्रीमैच्योर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। मां का दूध उन्हें जरूरी एंटीबॉडी और पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा KMC से गंभीर संक्रमण का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।



4. सांस और हार्ट रेट को स्थिर रखने में मदद



मां के सीने से लगकर रहने से बच्चे को आराम और सुरक्षा का एहसास होता है। इससे उसकी सांस लेने की प्रक्रिया और हृदय गति को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, जिन बच्चों को सांस लेने में गंभीर परेशानी है, उन्हें विशेषज्ञों की निगरानी में विशेष उपचार की जरूरत होती है।



5. मां और बच्चे के बीच बढ़ता है जुड़ाव



कंगारू मदर केयर से मां और बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत होता है। मां की आवाज, दिल की धड़कन और शरीर की गर्माहट बच्चे को सुरक्षित महसूस कराती है। इससे मां को भी बच्चे के करीब रहने और उसकी देखभाल करने का आत्मविश्वास मिलता है।



6. बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में मदद



स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट और मां का दूध बच्चे के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे बच्चे के न्यूरोलॉजिकल और संज्ञानात्मक विकास को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। लंबे समय में भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं।





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