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क्या सिर्फ मीठा छोड़ने से डायबिटीज से बचा जा सकता है? जानिए असली जोखिम किन चीजों से बढ़ता है

Tue, 01 Sep 2026 03:27 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 01 Sep 2026 03:27 PM IST
सार

Diabetes Causes: अक्सर लोगों को लगता है कि डायबिटीज हमेशा मीठा खाने की वजह से होती है, पर क्या आप जानते हैं कि इसके कई कारण हो सकते हैं। यहां हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। 

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causes of diabetes signs and symptoms in hindi diabetes kyu hoti hai
क्या सिर्फ मीठा छोड़ने से डायबिटीज से बचा जा सकता है? - फोटो : AI
Diabetes Causes: डायबिटीज आज तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है और इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां भी हैं। सबसे आम धारणा यह है कि ज्यादा मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है। हालांकि, मामला इतना सीधा नहीं है। 


खासकर टाइप-2 डायबिटीज में लाइफस्टाइल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में सिर्फ मीठा छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की पूरी जीवनशैली पर ध्यान देना जरूरी है। इस लेख में जानिए डायबिटीज का असली जोखिम किन कारणों से बढ़ सकता है और इससे बचाव के लिए किन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।
 
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क्या सिर्फ मीठा छोड़ने से डायबिटीज से बचा जा सकता है? - फोटो : AI
डायबिटीज का जोखिम किन चीजों से बढ़ सकता है?

1. बढ़ता वजन

अधिक वजन और खासकर पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकती है। शरीर में अतिरिक्त फैट होने पर इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम हो सकती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। वजन को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखना डायबिटीज के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

 
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क्या सिर्फ मीठा छोड़ने से डायबिटीज से बचा जा सकता है? - फोटो : AI
2. कम शारीरिक गतिविधि

अगर दिन का ज्यादातर समय बैठकर गुजरता है और नियमित एक्सरसाइज नहीं की जाती, तो डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। शारीरिक गतिविधि मांसपेशियों को ग्लूकोज का इस्तेमाल करने में मदद करती है। इसलिए रोजाना वॉक, साइकिलिंग, योग या अन्य व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

 
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क्या सिर्फ मीठा छोड़ने से डायबिटीज से बचा जा सकता है? - फोटो : AI
3. असंतुलित खान-पान

डायबिटीज का खतरा केवल मिठाई या चीनी से नहीं जुड़ा है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अत्यधिक कैलोरी, प्रोसेस्ड फूड और मीठे पेय पदार्थों का ज्यादा सेवन भी वजन और ब्लड शुगर पर असर डाल सकता है। इसके बजाय सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, प्रोटीन और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को संतुलित मात्रा में लेना बेहतर विकल्प है।

 
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क्या सिर्फ मीठा छोड़ने से डायबिटीज से बचा जा सकता है? - फोटो : AI
4. आनुवंशिक कारण

अगर माता-पिता या परिवार के करीबी सदस्यों को टाइप-2 डायबिटीज है, तो व्यक्ति में इसका जोखिम सामान्य से अधिक हो सकता है। हालांकि, पारिवारिक इतिहास होने का मतलब यह नहीं है कि डायबिटीज होना निश्चित है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

 
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