क्या सिर्फ मीठा छोड़ने से डायबिटीज से बचा जा सकता है? जानिए असली जोखिम किन चीजों से बढ़ता है

1 of 7 क्या सिर्फ मीठा छोड़ने से डायबिटीज से बचा जा सकता है? - फोटो : AI

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Diabetes Causes: डायबिटीज आज तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है और इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां भी हैं। सबसे आम धारणा यह है कि ज्यादा मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है। हालांकि, मामला इतना सीधा नहीं है।



खासकर टाइप-2 डायबिटीज में लाइफस्टाइल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में सिर्फ मीठा छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की पूरी जीवनशैली पर ध्यान देना जरूरी है। इस लेख में जानिए डायबिटीज का असली जोखिम किन कारणों से बढ़ सकता है और इससे बचाव के लिए किन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।

डायबिटीज आज तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है और इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां भी हैं। सबसे आम धारणा यह है कि ज्यादा मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है। हालांकि, मामला इतना सीधा नहीं है।

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डायबिटीज का जोखिम किन चीजों से बढ़ सकता है?



1. बढ़ता वजन



अधिक वजन और खासकर पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकती है। शरीर में अतिरिक्त फैट होने पर इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम हो सकती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। वजन को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखना डायबिटीज के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।





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2. कम शारीरिक गतिविधि



अगर दिन का ज्यादातर समय बैठकर गुजरता है और नियमित एक्सरसाइज नहीं की जाती, तो डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। शारीरिक गतिविधि मांसपेशियों को ग्लूकोज का इस्तेमाल करने में मदद करती है। इसलिए रोजाना वॉक, साइकिलिंग, योग या अन्य व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।





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3. असंतुलित खान-पान



डायबिटीज का खतरा केवल मिठाई या चीनी से नहीं जुड़ा है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अत्यधिक कैलोरी, प्रोसेस्ड फूड और मीठे पेय पदार्थों का ज्यादा सेवन भी वजन और ब्लड शुगर पर असर डाल सकता है। इसके बजाय सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, प्रोटीन और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को संतुलित मात्रा में लेना बेहतर विकल्प है।





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