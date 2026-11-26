1 of 4 डिहाइड्रेशन की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को ठीक तरीके से काम करते रहने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है नियमित रूप से खूब पानी पीते रहना। गर्मी के दिनों में हमें खूब प्यास लगती है और हम पर्याप्त मात्रा में पानी भी पाते रहते हैं पर क्या आप सर्दियों में शरीर के हाइड्रेशन का ध्यान रख रहे हैं?



गर्मी के मौसम में प्यास लगना और बार-बार पानी पीना सामान्य है। लेकिन सर्दियों में अक्सर लोग पानी पीना भूल जाते हैं। ठंड में प्यास कम लगती है, इसलिए शरीर को पानी की जरूरत होने के बावजूद लोग पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं लेते। यही आदत धीरे-धीरे डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी का कारण बन सकती है।



तो क्या सर्दियों में भी शरीर में पानी की हो सकती है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।

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2 of 4 डिहाइड्रेशन की समस्या - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, गर्मी हो या सर्दी शरीर की प्रक्रियाएं हर मौसम में एक ही रहती हैं। पेशाब और त्वचा के जरिए शरीर से पानी निकलता रहता है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें पानी पीते रहने की जरूरत होती है। शरीर में पानी की कमी होने से सिरदर्द, थकान, चक्कर, कब्ज और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर स्थिति में किडनी और ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ सकता है।



गर्मियों में डिहाइड्रेशन के कारण होने वाली दिक्कतें ज्यादा होती है, वहीं सर्दियों में मौसम के कारण इसके दुष्प्रभाव कम दिखाई देते हैं। हालांकि सर्दियों में भी शरीर में पानी की कमी होने का खतरा रहता है।



सर्दियों में डिहाइड्रेशन क्यों होता है?

ठंडी और शुष्क हवा में सांस लेने के दौरान शरीर से नमी बाहर निकलती है।

इसके अलावा, ठंड में कुछ लोगों को बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है।

बुखार, उल्टी-दस्त, ज्यादा चाय-कॉफ पीना और एक्सरसाइज के दौरान पसीना निकलना भी डिहाइड्रेशन की वजह बन सकते हैं।

3 of 4 डिहाइड्रेशन का खतरा - फोटो : Freepik.com

कहीं आप भी तो नहीं हो गए हैं डिहाइड्रेशन का शिकार?



शरीर में पानी की कमी के कारण कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। सर्दियों में इसके लक्षण कम देखे जाते हैं पर कुछ स्थितियों में डिहाइड्रेशन के कारण आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

मुंह और गला बार-बार सूखना शरीर में पानी की कमी का संकेत है।

पेशाब का रंग गहरा पीला होना या पेशाब कम होना।

पानी की कमी के कारण सिरदर्द, थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।

खड़े होने पर चक्कर आना और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी

पानी की कमी के कारण कब्ज की दिक्कत भी बढ़ जाती है।

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4 of 4 डिहाइड्रेशन से कैसे बचें? - फोटो : Amarujala.com/AI