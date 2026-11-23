शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने में रक्त की अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि स्वस्थ रहने के लिए पूरे शरीर में खून का सही तरीके से संचार होते रहना जरूरी है। रक्त न सिर्फ शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, बल्कि हार्मोन के संचार में भी मदद करता है। ऐसे में रक्त की गुणवत्ता और उसकी शुद्धता बनाए रखने वाले अंगों पर भी ध्यान देना चाहिए।
आमतौर पर लोग खून में गंदगी या अशुद्धियां जमा होने की बात करते हैं, जबकि शरीर में रक्त को साफ करने की प्राकृतिक व्यवस्था मौजूद है लिवर और किडनी लगातार हमारे खून को फिल्टर करते रहते हैं। लिवर हानिकारक पदार्थों को प्रोसेस करके उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, वहीं किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को छानकर पेशाब के रास्ते बाहर करती है।
हालांकि, खानपान में गड़बड़ी, अत्यधिक शराब का सेवन, दवाओं का गलत इस्तेमाल और कुछ बीमारियां इन दोनों अंगों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इसका असर शरीर की पूरी सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए लिवर और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है।
2 of 4
खून की जांच
- फोटो : Freepik.com
खून साफ न होने से क्या होता है?
अगर किडनी या लिवर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में थकान, भूख कम लगना, मतली, त्वचा में खुजली और पेशाब में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मुंहासे या त्वचा पर होने वाले दानों को भी अक्सर खून में गंदगी का संकेत माना जाता है।
अब सवाल ये है कि खून को साफ रखने के लिए क्या किया जाए?
3 of 4
लिवर-किडनी को कैसे हेल्थ रखें?
- फोटो : Adobe Stock
लिवर और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं?
लिवर और किडनी चूंकि खून से अशुद्धि दूर करने में मदद करती हैं इसलिए इनका स्वस्थ रहना और ठीक से काम करते रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए खान-पान में कुछ सुधार करके लाभ पाया जा सकता है।
- नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और यह पानी पीने की आदत को बेहतर बना सकता है।
- शरीर में पानी की कमी न होने दें। पर्याप्त पानी किडनी को अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है।
4 of 4
डाइट में करें सुधार
- फोटो : Freepik.com
इन उपायों को भी अपनाएं
लिवर-किडनी को स्वस्थ रखने कुछ और उपाय लाभकारी हो सकते हैं।
- हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, जिसमें सूजन कम करने वाले गुण हैं। भोजन में सीमित मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है।
- ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाने से शरीर को फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। ये समग्र स्वास्थ्य और लिवर-किडनी के बेहतर कामकाज में मदद करते हैं।
- शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी डिटॉक्स ड्रिंक के बजाय संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और शराब से दूरी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
--------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।