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सुबह उठते ही शरीर में दिखते हैं ये लक्षण, तो हो जाएं सावधान! विटामिन B12 की कमी का हो सकता है संकेत

Sun, 15 Nov 2026 10:15 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 15 Nov 2026 10:15 AM IST
सार

Early Signs of Vitamin B12 Deficiency: अगर आपके शरीर में भी ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको संभलने की जरूरत है। यहां हम आपको बताएंगे कि विटामिन बी 12 की कमी होने पर आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। 

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सुबह की ये परेशानियां देती हैं विटामिन B12 की कमी का संकेत - फोटो : AI
Early Signs of Vitamin B12 Deficiency: विटामिन B12 की कमी आजकल एक आम स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। शरीर में इस जरूरी विटामिन की कमी होने पर कई तरह के संकेत दिखाई देने लगते हैं। खासकर सुबह सोकर उठने के बाद कुछ लक्षण महसूस होना विटामिन B12 की कमी की ओर इशारा कर सकता है। 


 समय रहते इन संकेतों को पहचानना जरूरी है, ताकि आगे चलकर होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। आइए जानते हैं कि सुबह उठते ही शरीर में दिखाई देने वाले ऐसे कौन से लक्षण हैं, जो विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकते हैं और इस समस्या से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

 
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सुबह की ये परेशानियां देती हैं विटामिन B12 की कमी का संकेत - फोटो : Freepik.com
1. सुबह उठते ही थकान और कमजोरी महसूस होना

अगर रातभर अच्छी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विटामिन B12 की कमी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे एनीमिया होने और शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंचने की समस्या हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को सुबह उठते ही सुस्ती, थकान और एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है।

 
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सुबह की ये परेशानियां देती हैं विटामिन B12 की कमी का संकेत - फोटो : Freepik.com
2. हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन होना

सुबह सोकर उठने के बाद अगर हाथ-पैरों में बार-बार झुनझुनी, सुई चुभने जैसा एहसास या सुन्नपन महसूस होता है, तो यह विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। दरअसल, B12 नसों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से नसों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हाथ-पैरों में झनझनाहट और सुन्नपन की समस्या होने लगती है।

 
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सुबह की ये परेशानियां देती हैं विटामिन B12 की कमी का संकेत - फोटो : AI
3. सुबह चक्कर आना

अगर बिस्तर से उठते ही सिर घूमने लगता है या चक्कर महसूस होते हैं, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होने पर शरीर और दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसके कारण कमजोरी और चक्कर आने जैसी परेशानी हो सकती है। हालांकि, सुबह चक्कर आने की वजह लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

 
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सुबह की ये परेशानियां देती हैं विटामिन B12 की कमी का संकेत - फोटो : Adobe Stock
4. मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी

सुबह उठने के बाद मांसपेशियों में दर्द, शरीर में भारीपन या कमजोरी महसूस होना भी विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हो सकता है। B12 की कमी से नसों का काम प्रभावित होता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और शारीरिक गतिविधियों में परेशानी हो सकती है। अगर बिना ज्यादा मेहनत किए ही शरीर में दर्द और कमजोरी बनी रहती है, तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।

 
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