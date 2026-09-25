हेल्थ अलर्ट: बीपी नॉर्मल फिर भी आ रहे चक्कर और कांप रहा शरीर? डॉक्टर से जानें वजह

1 of 5 सामान्य ब्लड प्रेशर के बावजूद चक्कर और शरीर कांपने के कारण - फोटो : AI







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Dizziness and Body Shivering Despite Normal BP: अचानक चक्कर आना, शरीर कांपना या कमजोरी महसूस होना किसी के लिए भी चिंता की वजह बन सकता है। खासकर तब, जब ब्लड प्रेशर चेक करने पर सामान्य आए। लेकिन सामान्य बीपी का मतलब यह नहीं है कि चक्कर या शरीर में कंपकंपी की कोई वजह नहीं हो सकती। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।



कुछ मामलों में कान के अंदर संतुलन से जुड़ी समस्या भी चक्कर की वजह बन सकती है। डॉ. विनीत बंगा, डायरेक्टर एवं एचओडी-न्यूरोलॉजी, के मुताबिक, ऐसे लक्षणों को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि वे कब और किन परिस्थितियों में शुरू हुए और इनके साथ दूसरे कौन-से लक्षण मौजूद हैं। आइए इस लेख में डॉ. विनीत बंगा से जानते हैं कि सामान्य बीपी के बावजूद चक्कर और शरीर कांपने की समस्या क्यों हो सकती है।



अचानक चक्कर आना, शरीर कांपना या कमजोरी महसूस होना किसी के लिए भी चिंता की वजह बन सकता है। खासकर तब, जब ब्लड प्रेशर चेक करने पर सामान्य आए। लेकिन सामान्य बीपी का मतलब यह नहीं है कि चक्कर या शरीर में कंपकंपी की कोई वजह नहीं हो सकती। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

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सामान्य बीपी के बावजूद चक्कर और शरीर कांपने के कारण



डॉ. विनीत बंगा के अनुसार, चक्कर और शरीर में कंपकंपी के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। हर व्यक्ति में इसका कारण एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है।



1. लो ब्लड शुगर: अगर आपने लंबे समय से खाना नहीं खाया है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की है या आपको डायबिटीज है, तो ब्लड शुगर कम होने पर शरीर कांप सकता है। इसके साथ पसीना, कमजोरी, भूख, दिल की धड़कन तेज होना और चक्कर जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।



2. डिहाइड्रेशन: शरीर में पानी की कमी भी चक्कर और कमजोरी की वजह बन सकती है। ज्यादा पसीना आने, उल्टी, दस्त या पर्याप्त पानी नहीं पीने की स्थिति में डिहाइड्रेशन हो सकता है।





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3. तनाव और एंग्जायटी: डॉ. बंगा के मुताबिक, तनाव या पैनिक के दौरान शरीर में कई तरह की शारीरिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसमें कंपकंपी, चक्कर, तेज सांस चलना और दिल की धड़कन बढ़ना शामिल है।



4. नींद की कमी और ज्यादा कैफीन: पर्याप्त नींद नहीं लेने या जरूरत से ज्यादा चाय-कॉफी पीने से कुछ लोगों में बेचैनी, कंपकंपी और चक्कर की शिकायत हो सकती है।





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5. एनीमिया: शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसके कारण कमजोरी, थकान और चक्कर जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं।



6. अचानक खड़े होना: अगर बैठने या लेटने के बाद अचानक खड़े होने पर चक्कर आता है, तो इसकी वजह कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर का गिरना हो सकती है। इसलिए सिर्फ बैठकर या लेटकर लिया गया सामान्य बीपी पूरी स्थिति नहीं बताता।



7. कान और संतुलन की समस्या: डॉ. बताते हैं कि कुछ मामलों में चक्कर का संबंध अंदरूनी कान या शरीर के संतुलन से जुड़े सिस्टम की समस्या से भी हो सकता है।





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