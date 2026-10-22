अलर्ट: एक्यूआई बढ़ने पर शरीर में क्या बदलाव होते हैं? शुरुआती लक्षणों की पहचान कर तुरंत शुरू कर दें बचाव

1 of 4 प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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अक्तूबर से लेकर फरवरी के महीनों में राजधानी दिल्ली-एनसीआर सहित देश के तमाम हिस्सों में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। विशेषकर दिवाली के बाद धुएं और कई राज्यों में पराली जलाने को इसका प्रमुख कारण माना जाता रहा है। अभी दिवाली में दो हफ्तों से ज्यादा का समय बाकी है, इससे पहले ही दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है। हवा की गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राजधानी क्षेत्र में स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (ग्रैप) के पहले चरण को लागू करने की घोषणा कर दी है।



ग्रैप-1 में खुले में कचरा जलाने, ढाबों, होटलों और रेस्तरां के खुले इलाकों में तंदूर और निर्माण और तोड़-फोड़ वाली जगहों पर धूल रोकने के लिए कड़े नियमों को लगाया जाता है जिससे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके।



दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गिरकर 'खराब' श्रेणी (एक्यूआई 201-300) में आ गई है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को प्रदूषण से बचाव को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के बढ़ने का मतलब है कि हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं कि एक्यूआई का बढ़ना कई तरह से सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है?

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2 of 4 प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याएं - फोटो : Adobe Stock

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, प्रदूषण का बढ़ना सेहत के लिए कई प्रकार से चिंता कारण हो सकता है। इसका असर केवल फेफड़ों पर ही नहीं, बल्कि आंखों, नाक, गले और हृदय संबंधी स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। प्रदूषित हवा में कुछ समय बिताने के बाद कई लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी या सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगती है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लंबे समय में प्रदूषित हवा के संपर्क में रहना बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा या हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।



आइए जानते हैं कि एक्यूआई बढ़ने का सेहत पर किस तरह से असर होता है?



एक्यूआई बढ़ने पर शरीर में क्या बदलाव होते हैं?



प्रदूषित हवा के संपर्क में आने पर सबसे पहले आंखों, नाक और गले में जलन जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण श्वसन तंत्र में पहुंचकर सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं। प्रदूषित हवा में कुछ समय बिताना सेहत के लिए कई तरह से मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है।

आंखों में जलन, लालिमा या पानी आना।

नाक बहना, गले में खराश या बार-बार छींक आना।

सूखी खांसी या गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होना।

सिरदर्द या थकान महसूस होना।

अमर उजाला में हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि प्रदूषण के कारण किस तरह से हमारी हड्डियों को भी नुकसान हो सकता है?

3 of 4 वायु प्रदूषण से फेफड़ों को खतरा - फोटो : Freepik.com

सांस और फेफड़ों पर होता है सबसे ज्यादा असर



हवा में मौजूद PM 10 और PM2.5 जैसे प्रदूषक कण सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। PM2.5 के कण इतने छोटे होते हैं कि वे फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। कुछ कण फेफड़ों से होते हुए खून के संचार में भी प्रवेश कर सकते हैं। इससे प्रदूषकों के शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचने का खतरा हो सकता है।

जिन लोगों को पहले से सांस की समस्या या अस्थमा की दिक्कत रही है उनमें अस्थमा अटैक या घरघराहट की शिकायत हो सकती है।

लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और समय के साथ इससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी काफी बढ़ जाता है।

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4 of 4 प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क - फोटो : Adobe Stock