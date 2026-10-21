Hearing Damage from Headphones: दिनभर की थकान के बाद कई लोगों को रात में म्यूजिक, भजन या पॉडकास्ट सुनते हुए सोने की आदत होती है। कुछ लोगों को लगता है कि धीमी आवाज में गाने सुनने से नींद जल्दी आती है और तनाव कम होता है। लेकिन अगर आप भी ईयरबड्स लगाकर सोती हैं, तो इस आदत पर ध्यान देना जरूरी है। लंबे समय तक कानों में ईयरबड्स लगाए रखने से कुछ परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है। खासकर तब, जब आप पूरी रात इन्हें लगाए रखती हैं या करवट बदलते समय भी इन्हें नहीं निकालतीं।

कानों में दर्द और दबाव की समस्या

सोते समय ईयरबड्स कानों के अंदर या बाहरी हिस्से पर दबाव डाल सकते हैं। जब आप करवट बदलती हैं, तो तकिए और ईयरबड्स के बीच कान दब सकता है। इससे दर्द, असहजता या त्वचा में जलन महसूस हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर कान के आसपास संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है। इसलिए अगर ईयरबड्स लगाकर सोने पर कानों में दर्द होता है, तो इन्हें इस्तेमाल करना बंद करें।

बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा

कान के अंदर नमी और गंदगी जमा होने से कुछ परिस्थितियों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक ईयरबड्स लगाए रखने से कानों में हवा का सामान्य प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, गंदे ईयरबड्स इस्तेमाल करने या उन्हें दूसरों के साथ साझा करने से भी परेशानी हो सकती है। कानों में खुजली, जलन, सूजन या असामान्य स्राव दिखाई देने पर डॉक्टर से सलाह लें। कान के अंदर कॉटन बड या दूसरी वस्तु डालकर सफाई करने से बचें।

तेज आवाज से सुनने की क्षमता पर असर

ईयरबड्स पर लगातार तेज आवाज में म्यूजिक सुनना सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका खतरा आवाज की तीव्रता और सुनने की अवधि पर निर्भर करता है। अगर आप सोते समय ईयरबड्स इस्तेमाल करती हैं, तो आवाज कम रखें और लंबे समय तक सुनने से बचें। ध्यान रखें कि धीमी आवाज में सुनना भी पूरी रात ईयरबड्स लगाए रखने की जरूरत को सही नहीं ठहराता। बेहतर होगा कि सोने से पहले ही इन्हें निकाल दें।

नींद की गुणवत्ता भी हो सकती है प्रभावित

म्यूजिक सुनने से कुछ लोगों को आराम मिलता है और सोने में मदद मिल सकती है। हालांकि, पूरी रात पॉडकास्ट या गाने चलते रहने से आवाज के कारण नींद बीच-बीच में टूट सकती है। इससे सुबह थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। हर व्यक्ति पर इसका असर अलग हो सकता है। अगर आपको सोने के लिए आवाज की जरूरत महसूस होती है, तो धीमी आवाज में कुछ देर म्यूजिक सुनें और फिर उसे बंद करके सोने की कोशिश करें।





सोने से पहले अपनाएं ये आसान उपाय



अगर म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनते हुए नींद आती है, तो ऑडियो बंद करने के लिए टाइमर लगाएं। जरूरत पड़ने पर कम आवाज में स्पीकर का इस्तेमाल करें, ताकि नींद में परेशानी न हो। ईयरबड्स को नियमित रूप से साफ रखें और दूसरों के साथ साझा न करें। अगर कानों में लगातार दर्द, खुजली, सुनने में कमी या स्राव जैसी परेशानी हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।