हेल्थ की बात: मोटापा के शिकार लोगों के लिए अच्छी खबर, इस एक उपाय से सुधर सकती है आपके दिल की सेहत

क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ?

इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के सेंटर फॉर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज की डॉ. चारिस ब्रिजर स्टाट्ज कहती हैं, बढ़ती उम्र को अक्सर सेहत में लगातार गिरावट से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इस रिसर्च से पता चलता है कि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य का बिगड़ना हमेशा जरूरी नहीं होता। 50 की उम्र में वजन में थोड़ी-सी कमी भी सेहत में वास्तविक बदलाव ला सकती है। इससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होने और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होने की भी संभावना रहती है।



मोटापे को रोकने के लिए बच्चों और युवाओं पर ध्यान देना जरूरी है लेकिन 50 साल की उम्र के आसपास के लोगों को भी वजन कंट्रोल रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।



इस रिसर्च की सह-लेखिका डॉ. लॉरा गिमेनो कहती हैं, शोध में लगातार यह देखा गया कि जिन लोगों का वजन आगे बढ़ता रहा, उनकी दिल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी सेहत तेजी से खराब हुई। नीति बनाने वाले लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि बुजुर्ग होने से पहले ही लोगों को वजन नियंत्रित करने में किस तरह की मदद दी जा सकती है?



वजन कम करना किसी भी उम्र में सेहत के लिए फायदेमंद है सकता है, इसलिए कभी भी आपके लिए देर नहीं हुई है।







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स्रोत:

Losing a little weight in midlife may help later heart health



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