1 of 7 हाई बीपी में इन गलतियों से बचें - फोटो : Ai







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हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है, जिसके लक्षण कई बार स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और रोजमर्रा की कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं, जो समय के साथ दिल, दिमाग और किडनी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नमक का ज्यादा सेवन, दवाएं समय पर न लेना, शारीरिक गतिविधि की कमी और नियमित जांच से दूरी बनाना ऐसी ही आम गलतियां हैं।

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2 of 7 salt - फोटो : Freepik

हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इन 6 गलतियों से बचें

खाने में ज्यादा नमक लेना

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ज्यादा नमक खाना नुकसानदायक हो सकता है। चिप्स, नमकीन, अचार, पापड़, इंस्टेंट नूडल्स और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वयस्कों को प्रतिदिन 2,000 मिलीग्राम से कम सोडियम लेने की सलाह देता है, जो लगभग 5 ग्राम नमक के बराबर है। इसलिए खाने में ऊपर से नमक डालने के साथ पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर भी ध्यान दें।

3 of 7 दवाएं - फोटो : Freepik.com

डॉक्टर की सलाह के बिना दवा छोड़ देना

कुछ लोग ब्लड प्रेशर सामान्य होने पर दवाएं लेना बंद कर देते हैं। यह एक बड़ी गलती है। दवाओं के कारण ही ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो सकता है। अपनी मर्जी से दवा बंद करने, खुराक कम करने या बदलने से रक्तचाप दोबारा बढ़ सकता है। दवा से परेशानी हो रही हो तो डॉक्टर से बात करें, खुद से इलाज में बदलाव न करें।

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4 of 7 ब्लड प्रेशर - फोटो : Adobe Stock

नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक न करना

हाई ब्लड प्रेशर में हमेशा लक्षण नजर नहीं आते। इसलिए केवल सिरदर्द, चक्कर या बेचैनी होने पर ही जांच करना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार घर पर भी ब्लड प्रेशर मापें और रीडिंग लिखकर रखें। जांच के समय पांच मिनट आराम से बैठें, पीठ को सहारा दें और हाथ को हृदय के स्तर पर रखें।

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5 of 7 Sleep - फोटो : istock