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हेयर केयर: बालों में ट्रीटमेंट का रिजल्ट कितने समय तक रहता है? डॉक्टर से जानें किन चीजों पर निर्भर करता है असर

Tue, 08 Sep 2026 11:26 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 08 Sep 2026 11:26 AM IST
सार

Hair Treatment: इस लेख में डॉक्टर से जानें कि हेयर ट्रीटमेंट का असर कब और क्यों कम हो सकता है और किन कारणों से बालों की ग्रोथ प्रभावित होती है। यहां आपको बालों से जुड़े कई सवालों के सही जवाब मिलेंगे। 

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Why Can the Effects of Hair Treatment Decrease in hindi balo me hair treatment ka asar kyu kam hota hai
बालों में ट्रीटमेंट का रिजल्ट कितने समय तक रहता है? - फोटो : AI
Hair Treatment: हेयर ट्रीटमेंट कराने के बाद बालों में सुधार देखकर लोगों को उम्मीद होती है कि अब बालों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन कई बार कुछ समय बाद बालों की ग्रोथ धीमी लगने लगती है, बाल फिर से पतले दिखाई देने लगते हैं या हेयर फॉल की समस्या दोबारा महसूस होने लगती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हेयर ट्रीटमेंट का असर हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं रहता। 


इस बारे में डॉक्टर देबराज शोम, क्लिनिशियन साइंटिस्ट और रिसर्च मेंटर बताते हैं कि हेयर ट्रीटमेंट को केवल दिखाई देने वाले परिणामों से नहीं आंकना चाहिए। बालों के फॉलिकल और स्कैल्प की स्थिति को समझना भी जरूरी है। सही कारण की पहचान और समय-समय पर मूल्यांकन से ट्रीटमेंट को जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है। आइए इस बारे में जानते हैं पूरी डिटेल.....
 
Why Can the Effects of Hair Treatment Decrease in hindi balo me hair treatment ka asar kyu kam hota hai
बालों में ट्रीटमेंट का रिजल्ट कितने समय तक रहता है? - फोटो : AI
कब हेयर ट्रीटमेंट का असर कम क्यों हो सकता है?

हेयर ट्रीटमेंट के परिणाम कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर करते हैं। अगर बाल झड़ने का मूल कारण लगातार बना हुआ है, तो किसी ट्रीटमेंट से मिले सुधार को लंबे समय तक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डॉ. देबराज शोम के अनुसार, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, हार्मोनल हेयर लॉस, पोषण की कमी, तनाव से होने वाला हेयर फॉल और दूसरी स्थितियां अलग-अलग तरीके से बालों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट प्लान प्रभावी हो, यह जरूरी नहीं है।

 
Why Can the Effects of Hair Treatment Decrease in hindi balo me hair treatment ka asar kyu kam hota hai
बालों में ट्रीटमेंट का रिजल्ट कितने समय तक रहता है? - फोटो : AI
बाल झड़ने का कारण समझना जरूरी

सबसे पहले यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि बाल किस वजह से झड़ रहे हैं। जेनेटिक हेयर लॉस, हार्मोनल बदलाव, तनाव, पोषण की कमी और कुछ बीमारियों में बालों के झड़ने का पैटर्न अलग हो सकता है। मूल कारण का सही आकलन किए बिना केवल बालों की संख्या या दिखने वाले बदलाव के आधार पर उपचार का मूल्यांकन करना पर्याप्त नहीं है।

 
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बालों में ट्रीटमेंट का रिजल्ट कितने समय तक रहता है? - फोटो : AI
 उम्र के साथ बदल सकती है बालों की स्थिति

समय के साथ हेयर फॉलिकल की क्षमता में बदलाव आ सकता है। बालों की मोटाई कम हो सकती है और उनका ग्रोथ साइकल भी प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से जो उपचार किसी व्यक्ति को पहले अच्छा परिणाम दे रहा था, उसका असर समय के साथ अलग दिखाई दे सकता है।

 
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बालों में ट्रीटमेंट का रिजल्ट कितने समय तक रहता है? - फोटो : AI
 हार्मोन, तनाव और पोषण का प्रभाव

लंबे समय तक रहने वाला तनाव, हार्मोनल बदलाव, खराब पोषण और कुछ दवाएं भी बालों के ग्रोथ साइकल को प्रभावित कर सकती हैं। यदि इन कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो हेयर ट्रीटमेंट के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में परेशानी हो सकती है।

 
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