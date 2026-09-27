हेल्थ टिप्स: शरीर को चाहिए विटामिन-सी, डाइट में इन चीजों की न होने दें कमी

1 of 5 विटामिन सी वाली चीजें - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए कई तरह के विटामिन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें विटामिन-सी की भूमिका भी काफी अहम है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करने के साथ त्वचा को स्वस्थ रखने और घाव भरने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है और कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है।



विटामिन-सी शरीर में लंबे समय तक जमा नहीं रहता, इसलिए इसे रोजाना के खान-पान से लेना जरूरी माना जाता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी खास या महंगे सप्लीमेंट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कई आम फल और सब्जियां विटामिन-सी के अच्छे स्रोत हैं। इन्हें नियमित भोजन में शामिल करके रोज की जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है।

2 of 5 आंवला बहुत फायदेमंद - फोटो : Adobe Stock

आंवला है विटामिन-सी का अच्छा स्रोत



आंवला उन खाद्य पदार्थों में शामिल है जिनमें विटामिन-सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसे कच्चा, सलाद के साथ या अपनी पसंद के दूसरे तरीके से डाइट में शामिल किया जा सकता है। आंवले में विटामिन-सी के अलावा कई अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं।

विटामिन-सी शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करता है और त्वचा में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए रोज के आहार में आंवले जैसी चीजों को शामिल करना पोषण के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, किसी एक खाद्य पदार्थ को सभी बीमारियों से बचाने वाला इलाज मानना सही नहीं है।

3 of 5 विटामिन-सी वाली चीजें - फोटो : Freepik.com

खट्टे फलों को डाइट में करें शामिल



खट्टे फलों की बात हो तो संतरा और नींबू विटामिन-सी के लोकप्रिय स्रोत हैं। संतरे को सीधे फल के रूप में खाना आसान है, जबकि नींबू का इस्तेमाल दाल, सलाद या पानी में किया जा सकता है। इस तरह रोज के भोजन में विटामिन-सी शामिल करना आसान हो जाता है।

विटामिन-सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कामकाज में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। हालांकि, नींबू पानी को शरीर से 'टॉक्सिन निकालने' वाला खास इलाज समझना सही नहीं है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालने का काम मुख्य रूप से लिवर और किडनी जैसे अंग करते हैं।

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4 of 5 ब्रोकली के फायदे - फोटो : Freepik.com

ब्रोकली से मिलेगा विटामिन-सी और फाइबर



ब्रोकली सिर्फ विटामिन-सी ही नहीं, बल्कि फाइबर समेत कई दूसरे पोषक तत्व भी देती है। इसे सब्जी, सलाद या हल्का पकाकर भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। संतुलित डाइट में सब्जियों की अच्छी मात्रा रखना शरीर को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करता है।

ब्रोकली में मौजूद विभिन्न पौधों से मिलने वाले यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट भी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इसे किसी बीमारी का इलाज या कैंसर से बचाव की गारंटी मानने के बजाय संतुलित आहार का हिस्सा समझना बेहतर है।

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5 of 5 विटामिन-सी वाले फल - फोटो : Freepik.com