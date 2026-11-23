5 Cheap Winter Superfoods That Help Improve Immunity:
सर्दियों में शरीर को स्वस्थ रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी और मौसमी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अक्सर लोग इम्युनिटी मजबूत करने के लिए महंगे ड्राई फ्रूट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और महंगे फूड्स खरीदते हैं, लेकिन अच्छी सेहत के लिए हमेशा ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती।
हमारे आसपास कई ऐसी सस्ती चीजें मौजूद हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं और शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकती हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ 20 रुपये से भी कम कीमत में आसानी से मिल जाते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों के ऐसे 5 किफायती सुपरफूड्स के बारे में, जिन्हें रोजाना की डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
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सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने वाले 5 सस्ते सुपरफूड्स
- फोटो : Freepik.com
1. पालक
सर्दियों में पालक आसानी से बाजार में मिल जाता है। यह आयरन, फोलेट, विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। पालक का सेवन शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करता है।
फायदे:
- शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी करने में मददगार।
- आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद।
- इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज को सपोर्ट करता है।
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सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने वाले 5 सस्ते सुपरफूड्स
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2. शकरकंद
शकरकंद सर्दियों में मिलने वाला स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। इसमें फाइबर, पोटैशियम और बीटा-कैरोटीन पाया जाता है। इसे उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है।
फायदे:
- शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है।
- पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक है।
- विटामिन A का अच्छा स्रोत है।
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सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने वाले 5 सस्ते सुपरफूड्स
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3. लहसुन
लहसुन भारतीय रसोई में आसानी से मिलने वाला खाद्य पदार्थ है। इसमें सल्फर युक्त यौगिक जैसे एलिसिन पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल दाल, सब्जी और सूप में किया जा सकता है।
फायदे:
- इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं।
- हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
- संतुलित डाइट का हिस्सा बनकर सेहत को सपोर्ट करता है।
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4. मूंग दाल
मूंग दाल सस्ती होने के साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। सर्दियों में इसका सेवन दाल, खिचड़ी या सूप के रूप में किया जा सकता है।
फायदे:
- शरीर को प्रोटीन प्रदान करती है।
- पाचन के लिए फायदेमंद है।
- मांसपेशियों के रखरखाव में मदद करती है।