



हमारे आसपास कई ऐसी सस्ती चीजें मौजूद हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं और शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकती हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ 20 रुपये से भी कम कीमत में आसानी से मिल जाते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों के ऐसे 5 किफायती सुपरफूड्स के बारे में, जिन्हें रोजाना की डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।





सर्दियों में शरीर को स्वस्थ रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी और मौसमी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अक्सर लोग इम्युनिटी मजबूत करने के लिए महंगे ड्राई फ्रूट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और महंगे फूड्स खरीदते हैं, लेकिन अच्छी सेहत के लिए हमेशा ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती।