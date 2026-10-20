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बात बैंकिंग की: आज दशहरा पर बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले अपने शहर के बारे में यहां करें चेक

Tue, 20 Oct 2026 07:11 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 20 Oct 2026 07:11 AM IST
सार

Dussehra 2026: अगर आप आज यानी 20 अक्तूबर को दशहरे के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपके शहर में बैंक खुले भी हैं या नहीं।

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Are banks open or closed today for Dussehra par bank khule hain ya nahi
दशहरा के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Closed or Open: आज देशभर में दशहरा और दुर्गा पूजा की धूम है। क्या बच्चे और क्या बड़े लोग हर कोई त्योहारों के रंग में रंगे हैं। आज देशभर के पंडालों में दुर्गा पूजा होती है और साथ ही रावण दहन भी होता है।



ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है और आपने सोचा है कि आज आप बैंक जाकर उस काम को निपटा लेंगे, तो एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में कहीं बैंक बंद तो नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं दशहरे की वजह से कहां-कहां बैंक बंद हैं और कहां-खुले हैं। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
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दशहरा के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

आज दशहरे के दिन बैंक खुले हैं?

  • दरअसल, आज दशहरे के दिन देश के अधिकतर शहरों में बैंकों की छुट्टी है
  • पर कुछ शहर ऐसे हैं, जहां पर बैंकों की छुट्टी नहीं है
  • इसलिए ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि सभी जगह बैंक बंद हैं
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दशहरा के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

दशहरे पर कहां-कहां बैंक बंद हैं?

  • नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड
  • कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल
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दशहरा के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

दशहरे पर किन राज्यों में बैंक बंद नहीं हैं?

  • मणिपुर
  • सिक्किम
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दशहरा के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : AI Generated

क्या एटीएम और यूपीआई चलेगा?

  • हां, एटीएम रोजाना की तरह चलेंगे और आप कैश निकाल सकते हैं
  • साथ ही यूपीआई भी रोजाना की तरह ही चलेगा
  • बैंक की छुट्टी होने से इन दोनों सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता
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