बात बैंकिंग की: आज दशहरा पर बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले अपने शहर के बारे में यहां करें चेक

Today Bank Closed or Open: आज देशभर में दशहरा और दुर्गा पूजा की धूम है। क्या बच्चे और क्या बड़े लोग हर कोई त्योहारों के रंग में रंगे हैं। आज देशभर के पंडालों में दुर्गा पूजा होती है और साथ ही रावण दहन भी होता है।





ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है और आपने सोचा है कि आज आप बैंक जाकर उस काम को निपटा लेंगे, तो एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में कहीं बैंक बंद तो नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं दशहरे की वजह से कहां-कहां बैंक बंद हैं और कहां-खुले हैं। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...