बात बैंकिंग की: आज दशहरा पर बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले अपने शहर के बारे में यहां करें चेक

Today Bank Closed or Open: आज देशभर में दशहरा और दुर्गा पूजा की धूम है। क्या बच्चे और क्या बड़े लोग हर कोई त्योहारों के रंग में रंगे हैं। आज देशभर के पंडालों में दुर्गा पूजा होती है और साथ ही रावण दहन भी होता है।
ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है और आपने सोचा है कि आज आप बैंक जाकर उस काम को निपटा लेंगे, तो एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में कहीं बैंक बंद तो नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं दशहरे की वजह से कहां-कहां बैंक बंद हैं और कहां-खुले हैं। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
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दशहरा के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
आज दशहरे के दिन बैंक खुले हैं?
- दरअसल, आज दशहरे के दिन देश के अधिकतर शहरों में बैंकों की छुट्टी है
- पर कुछ शहर ऐसे हैं, जहां पर बैंकों की छुट्टी नहीं है
- इसलिए ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि सभी जगह बैंक बंद हैं
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दशहरा के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं?
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दशहरे पर कहां-कहां बैंक बंद हैं?
- नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड
- कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल
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दशहरा के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं?
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दशहरे पर किन राज्यों में बैंक बंद नहीं हैं?
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दशहरा के दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : AI Generated
क्या एटीएम और यूपीआई चलेगा?
- हां, एटीएम रोजाना की तरह चलेंगे और आप कैश निकाल सकते हैं
- साथ ही यूपीआई भी रोजाना की तरह ही चलेगा
- बैंक की छुट्टी होने से इन दोनों सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता