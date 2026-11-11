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विंटर फैशन: सर्दियों में साड़ी पहनने के स्टाइल: सर्दियों में ट्राई करें 7 स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन

Wed, 11 Nov 2026 09:22 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 11 Nov 2026 09:22 PM IST
सार

Winter Saree Fashion: सर्दियों में साड़ी पहनने का शौक छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने ब्लाउज के डिजाइन और फैब्रिक का चुनाव मौसम के हिसाब से करें। फुल स्लीव्स, हाई नेक, वेलवेट और स्वेटर ब्लाउज जैसे सातों विकल्प आपको ठंड में भी खूबसूरत और स्टाइलिश दिखा सकते हैं। 

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7 Stylish Winter Blouse Designs to Wear with Sarees This Winter
सर्दियों के लिए ब्लाउज - फोटो : AI

Winter Saree Styling Tips: सर्दियों में भी साड़ी पहनकर स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो ब्लाउज के साथ फुल स्लीव्स, हाई नेक, वेलवेट, कॉलर नेक, जैकेट स्टाइल, स्वेटर ब्लाउज और एम्ब्रॉयडरी वाले डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। ये सातों लुक आपको ठंड से बचाने के साथ साड़ी में आकर्षक और एलिगेंट लुक देने में मदद कर सकते हैं।


मुख्य बातें
 

  • सर्दियों में फुल स्लीव्स ब्लाउज साड़ी के साथ शानदार विकल्प है।
  • वेलवेट और ऊनी फैब्रिक के ब्लाउज विंटर फैशन में अच्छे लगते हैं।
  • हाई नेक और कॉलर नेक डिजाइन से मिलेगा मॉडर्न लुक।
  • साड़ी के साथ जैकेट या मैचिंग स्वेटर पहनकर भी स्टाइलिश दिख सकती हैं।
  • सही फैब्रिक और लेयरिंग से फैशन के साथ गर्माहट भी मिलेगी।
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7 Stylish Winter Blouse Designs to Wear with Sarees This Winter
सर्दियों के लिए ब्लाउज - फोटो : AI

सर्दियों में साड़ी के साथ कौन-से 7 ब्लाउज स्टाइल ट्राई करें?

सर्दियों में साड़ी पहनने का शौक रखने वाली महिलाओं के लिए ब्लाउज के सही डिजाइन का चुनाव बेहद जरूरी है। दरअसल, गर्मियों में जहां महिलाएं स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज पसंद करती हैं, वहीं ठंड के मौसम में फुल स्लीव्स और हाई नेक डिजाइन ज्यादा आरामदायक रहते हैं। आप इन 7 स्टाइलिश विकल्पों को अपने विंटर वॉर्डरोब में शामिल कर सकती हैं।

फुल स्लीव्स ब्लाउज से पाएं क्लासी लुक

सर्दियों में फुल स्लीव्स ब्लाउज सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। आप इसे सिल्क, बनारसी, शिफॉन या जॉर्जेट साड़ी के साथ पहन सकती हैं। हाथों को पूरी तरह ढकने वाला यह डिजाइन पारंपरिक होने के साथ काफी एलिगेंट भी लगता है। ऑफिस पार्टी और पारिवारिक समारोह के लिए यह अच्छा विकल्प है।

7 Stylish Winter Blouse Designs to Wear with Sarees This Winter
सर्दियों के लिए ब्लाउज - फोटो : AI

हाई नेक ब्लाउज देगा रॉयल लुक

अगर आप साड़ी में थोड़ा अलग और रॉयल लुक चाहती हैं तो हाई नेक ब्लाउज ट्राई करें। गले तक बंद रहने वाला यह डिजाइन खासतौर पर बनारसी और सिल्क साड़ी के साथ खूबसूरत लगता है। इसमें हल्की एम्ब्रॉयडरी या बटन डिटेलिंग भी करवा सकती हैं।

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सर्दियों के लिए ब्लाउज - फोटो : AI

वेलवेट ब्लाउज से बढ़ाएं साड़ी की खूबसूरती

वेलवेट फैब्रिक सर्दियों के लिए शानदार विकल्प है। मैरून, रॉयल ब्लू, एमराल्ड ग्रीन और ब्लैक कलर के वेलवेट ब्लाउज साड़ी के साथ काफी आकर्षक लगते हैं। शादी और रिसेप्शन जैसे अवसरों पर इस तरह का ब्लाउज आपको रिच और फेस्टिव लुक दे सकता है।

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7 Stylish Winter Blouse Designs to Wear with Sarees This Winter
Collar Neck Blouse - फोटो : AI

कॉलर नेक ब्लाउज से दिखें मॉडर्न

अगर आपको ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच पसंद है तो कॉलर नेक ब्लाउज चुनें। इसे प्लेन साड़ी या प्रिंटेड साड़ी के साथ पहना जा सकता है। ऑफिस फंक्शन और छोटे पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए यह डिजाइन काफी अच्छा लगता है।

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