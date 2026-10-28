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हेल्दी रूटीन: सुबह की ये 5 आदतें बदल सकती हैं आपका पूरा दिन, आज से ही करें शुरुआत

Wed, 28 Oct 2026 12:36 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 28 Oct 2026 12:36 PM IST
सार

Healthy Routine: अच्छी सुबह का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। इसका असली उद्देश्य अपनी जरूरतों को समझना, शरीर और मन का ध्यान रखना और रोजमर्रा के कामों को अधिक व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास करना है। छोटे बदलाव ही समय के साथ एक बेहतर दिनचर्या बनाने में मदद कर सकते हैं।

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5 Healthy Morning Habits to Boost Focus and Build a Better Routine
हेल्दी माॅर्निंग रूटीन - फोटो : AI

Morning Habits: सुबह की शुरुआत कैसी होती है, इसका असर हमारे पूरे दिन की दिनचर्या पर पड़ सकता है। उठते ही मोबाइल देखना, कामों की लंबी सूची के बारे में सोचना और जल्दबाजी में दिन शुरू करना आजकल आम हो गया है। इस व्यस्तता के बीच हम अक्सर खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं।

लेकिन सुबह की शुरुआत को बेहतर बनाने के लिए किसी बड़ी योजना या कठिन नियम की जरूरत नहीं होती। कुछ छोटी और आसान आदतें अपनाकर दिन को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। सुबह कुछ पल शांत बैठना, शरीर को सक्रिय करना, सकारात्मक बातों पर ध्यान देना और जरूरी कामों की योजना बनाना अच्छी दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है।

आइए जानते हैं सुबह की ऐसी पांच आसान आदतों के बारे में, जिन्हें अपनी जीवनशैली में शामिल करके दिन की शुरुआत को बेहतर बनाया जा सकता है।
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5 Healthy Morning Habits to Boost Focus and Build a Better Routine
mobile - फोटो : adobe stock

सुबह उठते ही मोबाइल देखने से बचें

आजकल बहुत से लोगों की सुबह मोबाइल पर संदेश, ईमेल और सोशल मीडिया देखने से शुरू होती है। इससे दिन की शुरुआत में ही हमारा ध्यान कई बाहरी चीजों की ओर चला जाता है और जरूरी कामों के बारे में सोचने से पहले ही मन व्यस्त हो सकता है।

इसके बजाय, कोशिश करें कि जागने के बाद शुरुआती कुछ मिनट फोन से दूर रहें। आराम से बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या कुछ देर शांत वातावरण में बिताएं। इस दौरान विचारों को जबरन रोकने की जरूरत नहीं है। बस अपने वर्तमान अनुभव पर ध्यान देने का प्रयास करें।

सुबह का यह छोटा-सा विराम आपको बिना जल्दबाजी के दिन की शुरुआत करने और अपनी प्राथमिकताओं को समझने का अवसर दे सकता है।

5 Healthy Morning Habits to Boost Focus and Build a Better Routine
हल्के व्यायाम या योग से शरीर को सक्रिय करें - फोटो : Pexel

हल्के व्यायाम या योग से शरीर को सक्रिय करें

रातभर आराम करने के बाद सुबह शरीर को धीरे-धीरे सक्रिय करना अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए हल्की स्ट्रेचिंग, आसान योगासन, कुछ मिनट टहलना या सहज शारीरिक गतिविधियां अपनाई जा सकती हैं।

सुबह व्यायाम करने के लिए लंबे समय की जरूरत नहीं है। शुरुआत पांच से दस मिनट से भी की जा सकती है। नियमितता बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधि चुनना बेहतर है जिसे आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें।

व्यायाम करते समय अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। यदि किसी तरह की चोट, दर्द या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उपयुक्त गतिविधि के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होगा।
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5 Healthy Morning Habits to Boost Focus and Build a Better Routine
दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें - फोटो : Adobe Stock

दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें

रोजमर्रा की व्यस्तता में हमारा ध्यान अक्सर परेशानियों, अधूरे कामों और उन चीजों पर रहता है जो हमारे पास नहीं हैं। ऐसे में जीवन की छोटी-छोटी अच्छी बातों को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है।

सुबह कुछ मिनट उन चीजों के बारे में सोचने के लिए निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह परिवार का साथ, किसी दोस्त का सहयोग, कोई नया अवसर या प्रकृति के बीच बिताया गया समय हो सकता है।

आप चाहें तो रोजाना अपनी डायरी में ऐसी तीन बातें लिख सकते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य समस्याओं को नकारना नहीं, बल्कि जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना है।
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सुबह की हेल्दी रूटीन - फोटो : adobe

दिन के जरूरी कामों की योजना बनाएं

जब दिन की शुरुआत बहुत सारे कामों और जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हुए होती है, तो कभी-कभी यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि पहले क्या किया जाए। इससे अनावश्यक तनाव और उलझन महसूस हो सकती है।

इससे बचने के लिए सुबह पांच मिनट निकालकर दिन के दो या तीन सबसे जरूरी काम लिखें। फिर तय करें कि उन्हें कब पूरा करना है और किन कामों को बाद के लिए छोड़ा जा सकता है।

हर काम को एक ही दिन पूरा करने का दबाव लेने के बजाय उपलब्ध समय और अपनी क्षमता के अनुसार योजना बनाएं। याद रखें, व्यवस्थित दिनचर्या का मतलब हर समय व्यस्त रहना नहीं है। जरूरी कामों के साथ आराम और निजी समय के लिए जगह बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
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