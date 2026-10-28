जानना जरूरी: बच्चों को बार-बार मीठे पेय देना कितना सही? दांतों और वजन पर पड़ने वाले असर को समझें

1 of 6 बच्चों को मीठे पेय की जगह क्या दें? - फोटो : AI







Link Copied



Are Sugary Drinks Bad for Kids: बच्चों को खुश करने या उनकी प्यास बुझाने के लिए कई माता-पिता पैकेट वाला जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्लेवर्ड मिल्क और दूसरे मीठे पेय दे देते हैं। बच्चों को इनका स्वाद पसंद आता है, लेकिन क्या रोजाना ऐसे पेय पीना उनकी सेहत के लिए सही है?



हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि इनमें मौजूद अतिरिक्त चीनी बच्चों के दांतों की सेहत और वजन को प्रभावित कर सकती है। कई बार माता-पिता पैकेट पर लिखे फ्रूट जूस या हेल्दी ड्रिंक जैसे शब्दों को देखकर इन्हें पौष्टिक विकल्प मान लेते हैं, जबकि इनमें चीनी की मात्रा अलग-अलग हो सकती है।



आइए इस लेख में जानते हैं कि मीठे पेय बच्चों की सेहत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, किन विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए और इनकी आदत कैसे कम करें। बच्चों को खुश करने या उनकी प्यास बुझाने के लिए कई माता-पिता पैकेट वाला जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्लेवर्ड मिल्क और दूसरे मीठे पेय दे देते हैं। बच्चों को इनका स्वाद पसंद आता है, लेकिन क्या रोजाना ऐसे पेय पीना उनकी सेहत के लिए सही है?

Trending Videos

2 of 6 बच्चों को मीठे पेय की जगह क्या दें? - फोटो : AI



बच्चों को ज्यादा मीठे पेय देने के क्या नुकसान हो सकते हैं?



1. दांतों में कैविटी का खतरा



मीठे पेय में मौजूद चीनी पर मुंह के बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं, जो दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बार-बार मीठे पेय पीने से दांतों में सड़न और कैविटी का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों को दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मीठे पेय पिलाने के बजाय पानी को प्राथमिकता देना बेहतर है।





3 of 6 बच्चों को मीठे पेय की जगह क्या दें? - फोटो : AI

2. वजन बढ़ने की आशंका



सॉफ्ट ड्रिंक्स और चीनी वाले पेय अतिरिक्त कैलोरी देते हैं। इन्हें नियमित रूप से पीने से कुल कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है, खासकर जब बच्चा पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न करता हो। लंबे समय में इससे अस्वस्थ वजन बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 बच्चों को मीठे पेय की जगह क्या दें? - फोटो : AI

3. पैकेट वाला जूस हमेशा हेल्दी नहीं होता



फ्रूट जूस, फ्रूट ड्रिंक और फ्लेवर्ड पेय एक जैसे नहीं होते। कुछ उत्पादों में अतिरिक्त चीनी होती है, जबकि 100% फलों के जूस में भी प्राकृतिक शर्करा होती है और साबुत फल की तुलना में फाइबर कम होता है। इसलिए पैकेट पर सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी पढ़ना जरूरी है।





विज्ञापन

5 of 6 बच्चों को मीठे पेय की जगह क्या दें? - फोटो : AI