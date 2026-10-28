सरकारी नौकरी: आज इन चार भर्तियों का फॉर्म भरने का आखिरी दिन, 3200 से अधिक रिक्तियां, कौन कर सकता है आवेदन?

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। कई सरकारी भर्तियों में आवेदन करने की अंतिम तारीख आज, 29 अक्तूबर 2026 है। इनमें गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (GSSSB), मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), यूको बैंक और भारतीय सेना की भर्तियां शामिल हैं। इन भर्तियों में कुल 3,223 रिक्तियां हैं। वर्क असिस्टेंट, कांस्टेबल ड्राइवर, अप्रेंटिस और हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर समेत अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपनी योग्यता जांच लें और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।