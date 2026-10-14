यूको बैंक: स्नातक पास युवाओं के लिए निकली 530 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, जानें चयन प्रक्रिया
UCO Bank Apprentice Recruitment 2026: यूको बैंक ने अपरेंटिस के 530 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। स्नातक उम्मीदवार 14 से 29 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा 7 नवंबर को होगी। अभ्यर्थियों की आयु 1 अक्तूबर 2026 को 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण एक वर्ष का होगा और चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 16,650 रुपये वजीफा मिलेगा।
विस्तार
यूको बैंक अपरेंटिस भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तिथियां
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कार्यक्रम
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तारीख और समय
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भर्ती विज्ञापन जारी होने की तारीख
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13 अक्तूबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख
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14 अक्तूबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख
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29 अक्तूबर 2026
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ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा
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7 नवंबर 2026, सुबह 11 बजे
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आयु और पात्रता की गणना की तारीख
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1 अक्तूबर 2026
यूको बैंक अपरेंटिस भर्ती 2026: आयु सीमा में छूट
आयु सीमा: 1 अक्तूबर 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है।
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श्रेणी
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अधिकतम आयु सीमा में छूट
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अनुसूचित जाति (एससी)
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5 वर्ष
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अनुसूचित जनजाति (एसटी)
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5 वर्ष
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अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)
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3 वर्ष
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दिव्यांग उम्मीदवार (एससी/एसटी)
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15 वर्ष
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दिव्यांग उम्मीदवार (ओबीसी)
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13 वर्ष
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दिव्यांग उम्मीदवार (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस)
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10 वर्ष
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विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाएं, जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस)
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अधिकतम 35 वर्ष तक आयु सीमा
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विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाएं, जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है (ओबीसी)
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अधिकतम 38 वर्ष तक आयु सीमा
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विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाएं, जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है (एससी/एसटी)
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अधिकतम 40 वर्ष तक आयु सीमा