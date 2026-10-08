9 अक्तूबर: कल इन भर्तियों का फॉर्म भरने का आखिरी दिन, एनसीआरटीसी-आईआरसीटीसी और डीयू के कॉलेज में नौकरी का मौका

दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 52 स्थायी पद भरे जाने हैं। इनमें प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुस्तकालय परिचर, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचर के पद शामिल हैं। योग्यता पद के अनुसार स्नातकोत्तर से लेकर 12वीं, विज्ञान विषय और संबंधित प्रमाणपत्र तक है। अंतिम तारीख 9 अक्तूबर 2026 या विज्ञापन प्रकाशित होने के दो सप्ताह के भीतर की तारीख, इनमें जो बाद में हो निर्धारित है। इसलिए आवेदन करने से पहले पोर्टल पर प्रदर्शित अंतिम तारीख जरूर देख लें। पूरी जानकारी पढ़ें...