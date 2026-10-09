टीसीएस का मुनाफा 15% बढ़ा: दूसरी तिमाही के नतीजे बेहतर, 12 रुपये लाभांश; निवेशकों को क्या मिलेगा?

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देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) ने बाजार अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजे जारी किए हैं। वार्षिक आधार पर दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 15% बढ़कर 13,884 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 12,075 करोड़ और अप्रैल-जून 2026 तिमाही में 13,349 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। तिमाही आधार पर शुद्ध लाभ में 4% की वृद्धि आई है।