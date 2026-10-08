शुक्रवार सरल उपाय: इन कामों से प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी, धन-सफलता और सम्मान की होती है प्राप्ति

Shukrawar Ke Upay: शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख-समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। उनकी उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक उन्नति, सफलता और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं और विभिन्न धार्मिक उपाय अपनाते हैं। वहीं, देवी की विशेष कृपा पाने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे खास माना गया है। कहते हैं कि, शुक्रवार को देवी की पूजा-अर्चना, दान-दक्षिणा और कुछ विशेष उपाय करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए इन कार्यों से घर में सुख-शांति बनी रहती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन-से काम करना शुभ माना जाता है।