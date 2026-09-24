डीयू: मैत्रेयी कॉलेज में गैर-शिक्षण पदों पर पक्की सरकारी नौकरी, 10वीं-12वीं से स्नातकोत्तर तक के लिए मौका
Maitreyi College Recruitment 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज में गैर-शिक्षण के स्थायी पदों पर भर्ती निकली है। अलग-अलग पदों के लिए 10वीं, 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता मांगी गई है। आवेदन 9 अक्तूबर तक किए जा सकते हैं। चयन के लिए अलग-अलग चरणों की परीक्षा होगी। पढ़ें पूरी जानकारी...
विस्तार
Maitreyi College Recruitment 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज ने विभिन्न गैर-शिक्षण पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या Recruitment/NTS/2026/01 के तहत की जा रही है। कुल 52 स्थायी पदों को भरा जाएगा। इनमें प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुस्तकालय परिचर, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचर के पद शामिल हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्तूबर 2026 है। पात्रता और आयु की गणना के लिए भी 9 अक्तूबर 2026 को आधार तारीख माना गया है।
भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी
|जानकारी
|विवरण
|संस्थान
|मैत्रेयी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
|पता
|बापू धाम परिसर, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
|अधिसूचना संख्या
|MT/Estab./NT/Advt./2026/01
|विज्ञापन संख्या
|Recruitment/NTS/2026/01
|नियुक्ति
|स्थायी आधार पर
|आवेदन की अंतिम तिथि
|9 अक्तूबर 2026
|आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट
|dunt.uod.ac.in
|तकनीकी सहायता ईमेल
|ntsrecruitment@maitreyi.du.ac.in
52 पदों में किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं?
भर्ती में पद और श्रेणी के अनुसार रिक्तियों का विवरण दिया गया है। कुल 52 पदों में अनारक्षित के 29, अनुसूचित जाति के 5, अनुसूचित जनजाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2 और दिव्यांगजन के लिए 4 आरक्षित पद शामिल हैं।
किस पद के लिए कितनी योग्यता और उम्र चाहिए?
अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अधिकतम आयु अलग रखी गई है।
प्रशासनिक अधिकारी: अधिकतम आयु 40 वर्ष है। उम्मीदवार के पास कम से कम 55 फीसदी अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या उसके बराबर ग्रेड होना चाहिए। नियुक्ति अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के आधार पर होगी।
वरिष्ठ सहायक: अधिकतम आयु 35 वर्ष है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ सहायक या स्तर-4 के समकक्ष पद पर तीन साल का अनुभव जरूरी है। निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अनुभव ऐसी कंपनी का होना चाहिए, जिसका सालाना कारोबार कम से कम 200 करोड़ रुपये हो। कंप्यूटर अनुप्रयोग, टिप्पणी लेखन और प्रारूप लेखन में दक्षता भी जरूरी है।
कनिष्ठ सहायक: अधिकतम आयु 32 वर्ष है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान जरूरी है।
प्रयोगशाला सहायक: अधिकतम आयु 32 वर्ष है। संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन या रखरखाव में दो साल का अनुभव जरूरी है। निजी संस्थानों के उम्मीदवारों के लिए संबंधित संगठन का सालाना कारोबार कम से कम 200 करोड़ रुपये होना चाहिए।
प्रयोगशाला परिचर: अधिकतम आयु 32 वर्ष है। उम्मीदवार ने विज्ञान विषय के साथ 12वीं या विज्ञान विषय के साथ 10वीं पास की हो और प्रयोगशाला तकनीक में कौशल प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
पुस्तकालय परिचर: अधिकतम आयु 32 वर्ष है। 12वीं या इसके समकक्ष योग्यता और पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम जरूरी है। कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान भी देखा जाएगा।
किस पद पर कितना वेतन मिलेगा?
इन पदों पर वेतनमान सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार होगा। इसके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत लागू भत्ते भी मिलेंगे।
|पद
|वेतन स्तर
|प्रशासनिक अधिकारी
|स्तर 10
|वरिष्ठ सहायक
|स्तर 6
|प्रयोगशाला सहायक
|स्तर 4
|कनिष्ठ सहायक
|स्तर 2
|पुस्तकालय परिचर
|स्तर 1
|प्रयोगशाला परिचर
|स्तर 1
चयन के लिए कितने चरणों से गुजरना होगा?
चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग है:
- पहले प्रारंभिक बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, जिसके बाद मुख्य परीक्षा होगी।
- प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।
- अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा।
- प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए साक्षात्कार के अंक भी अंतिम मेरिट में शामिल होंगे।
- जहां कौशल परीक्षा लागू है, उसे भी उत्तीर्ण करना जरूरी होगा।
आवेदन शुल्क कितना है?
श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क अलग-अलग है। शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
|श्रेणी
|शुल्क
|अनारक्षित
|1,000 रुपये
|अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिला
|800 रुपये
|अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन
|600 रुपये
आवेदन कैसे करना होगा?
उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के मुख्य चरण इस तरह हैं:
- सबसे पहले dunt.uod.ac.in पर अपना प्रोफाइल बनानी होगी।
- आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर अनुभव से जुड़ी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- जरूरी प्रमाणपत्रों, फोटो और हस्ताक्षर की डिजिटल प्रतियां अपलोड करनी होंगी।
- ऑनलाइन भुगतान माध्यम से निर्धारित और वापस न होने वाला आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
- आवेदन पूरा होने के बाद कंफर्मेशन पेज और फीस की रसीद का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।
- कॉलेज में आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है।