डीयू: मैत्रेयी कॉलेज में गैर-शिक्षण पदों पर पक्की सरकारी नौकरी, 10वीं-12वीं से स्नातकोत्तर तक के लिए मौका

किस पद के लिए कितनी योग्यता और उम्र चाहिए?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अधिकतम आयु अलग रखी गई है।



प्रशासनिक अधिकारी: अधिकतम आयु 40 वर्ष है। उम्मीदवार के पास कम से कम 55 फीसदी अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या उसके बराबर ग्रेड होना चाहिए। नियुक्ति अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के आधार पर होगी।



वरिष्ठ सहायक: अधिकतम आयु 35 वर्ष है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ सहायक या स्तर-4 के समकक्ष पद पर तीन साल का अनुभव जरूरी है। निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अनुभव ऐसी कंपनी का होना चाहिए, जिसका सालाना कारोबार कम से कम 200 करोड़ रुपये हो। कंप्यूटर अनुप्रयोग, टिप्पणी लेखन और प्रारूप लेखन में दक्षता भी जरूरी है।



कनिष्ठ सहायक: अधिकतम आयु 32 वर्ष है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान जरूरी है।



प्रयोगशाला सहायक: अधिकतम आयु 32 वर्ष है। संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन या रखरखाव में दो साल का अनुभव जरूरी है। निजी संस्थानों के उम्मीदवारों के लिए संबंधित संगठन का सालाना कारोबार कम से कम 200 करोड़ रुपये होना चाहिए।



प्रयोगशाला परिचर: अधिकतम आयु 32 वर्ष है। उम्मीदवार ने विज्ञान विषय के साथ 12वीं या विज्ञान विषय के साथ 10वीं पास की हो और प्रयोगशाला तकनीक में कौशल प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र होना चाहिए।



पुस्तकालय परिचर: अधिकतम आयु 32 वर्ष है। 12वीं या इसके समकक्ष योग्यता और पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम जरूरी है। कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान भी देखा जाएगा।

