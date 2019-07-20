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कारगिल का एक योद्धा, जो 'मरने' के बाद जी उठा था, जानिए पुनर्जन्म से लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तक की गाथा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू, Updated Sat, 20 Jul 2019 11:52 AM IST
मेजर डीपी सिंह
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मेजर डीपी सिंह - फोटो : फाइल, अमर उजाला
कारगिल युद्ध को 20 साल गुजर चुके हैं। ऐसे में आपको एक ऐसे वीर योद्धा की गाथा बताने जा रहे हैं, जो मरने के बाद जी उठा था और आज एक मिसाल बन चुके हैं। जानिए आखिर कैसे हुआ वीर सपूत का पुनर्जन्म...
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मेजर डीपी सिंह - फोटो : फाइल, अमर उजाला
मेजर डीपी सिंह
मेजर डीपी सिंह - फोटो : फाइल, अमर उजाला
मेजर डीपी सिंह
मेजर डीपी सिंह - फोटो : फाइल, अमर उजाला
मेजर डीपी सिंह
मेजर डीपी सिंह - फोटो : फाइल, अमर उजाला
मेजर डीपी सिंह
मेजर डीपी सिंह - फोटो : फाइल, अमर उजाला
मेजर डीपी सिंह
मेजर डीपी सिंह - फोटो : फाइल, अमर उजाला
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