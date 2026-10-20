सुर्खियां: आज दशहरे पर रावण दहन; बिगड़ने लगी दिल्ली-एनसीआर की हवा; तीन दिन के भारत दौरे पर मार्को रुबियो

दशहरे पर रावण दहन के दौरान भीड़ को देखते हुए पूर्वी दिल्ली में यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और कई प्रमुख स्थानों पर पुलिस की नजर रहेगी। उधर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो तीन दिन के भारत दौरे पर मुंबई पहुंचने वाले हैं। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा की उम्मीद है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगा है और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार पहुंच गया है। पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी-स्मॉग गन और जल छिड़काव के इंतजामों की समीक्षा की है। दिल्ली में कोकरोच जनता पार्टी के नेताओं अशुतोष रांका और सौरव दास से जुड़े कथित अनधिकृत प्रवेश के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। उधर, यमन में हूती विद्रोहियों ने सरकारी बलों के सैन्य शिविर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कम से कम 53 सैनिकों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हुए हैं। यूरोप के कई देशों में ईंधन की बढ़ती कीमतों, आवास संकट और सरकारी सेवाओं की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। फ्रांस, इटली और अल्बानिया में गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि स्पेन और पुर्तगाल में लोग महंगे मकानों और किराये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल जगत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को राष्ट्रीय टीम का शिविर छोड़ने के मामले में 30 दिन के निलंबन और 255 यूरो के जुर्माने की सजा मिली है, हालांकि निलंबन की अवधि पहले ही पूरी होने के कारण वह आगामी मुकाबलों के लिए चयन के योग्य हैं। वहीं, भारतीय सेना की मेजर दीक्षा सी. मुदादेवनावर बलिदान बैज हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े मामले में एसआईटी ने उनके बयान दर्ज किए हैं और वायरल ऑडियो को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच की तैयारी की है। बरेली गई एसआईटी की टीम भी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाकर लौट आई है। उधर, मुंबई में दिवंगत गायक और संगीतकार बप्पी लहिरी के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया, जिसके समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और जितेंद्र समेत कई सितारे शामिल हुए।