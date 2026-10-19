दशहरे के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी: कई जगह रूट डायवर्ट तो कहीं कड़ी पाबंदी; पूर्वी दिल्ली वाले अपडेट होकर निकलें
दशहरे के दौरान पूर्वी दिल्ली में कई रास्तों पर यातायात मार्ग परिवर्तन रहेगा। घर से निकलने से पहले यह जान लें कि किन मार्गों पर रोक है और कहां से जा सकेंगे।
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दशहरे पर रावण दहन देखने के लिए उमड़ने वाली भीड़ और वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पूर्वी दिल्ली में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
पूर्वी दिल्ली के इन इलाकों में ट्रैफिक के कड़े इंतजाम
प्रमुख आयोजन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत कड़कड़ी मोड़, सीबीडी ग्राउंड (हसनपुर) और रोड नंबर 57-ए पर यातायात व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जाएगी।
TRAFFIC ADVISORY | DUSSEHRA CELEBRATIONS – 20.10.2026 In view of the Dussehra celebrations on 20.10.2026, heavy pedestrian and vehicular movement is expected in East Delhi. Traffic diversions will remain in effect, as required, from 5:00 PM to 8:00 PM on the following roads: * NH-24 * Road No. 57 * Road No. 57A * Road No. 56 * Vikas Marg Commuters are advised to avoid these roads, wherever possible, use alternative routes and plan their journeys accordingly. GENERAL INSTRUCTIONS * Motorists are advised to plan their journeys in advance, allow extra travel time and park only at designated parking places. Avoid roadside parking. * Drive carefully, remain patient and follow traffic rules, diversion signs and directions of Traffic Police personnel deployed in the area. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DTPUpdates— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 19, 2026
दशहरे पर जाम से बचने को पुलिस ने बनाई योजना
डीसीपी ट्रैफिक श्वेता चौहान ने बताया कि दशहरे के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। भीड़ के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए यातायात प्रबंधन की योजना तैयार की गई है। संवेदनशील और अधिक भीड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी, ताकि यातायात को नियंत्रित करने के साथ लोगों की आवाजाही भी सुचारू रखी जा सके।