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नजरों को हो जाएगा धोखा, लेकिन जंगल में नहीं मिलेगा सांप, हिम्मत है तो 9 सेकेंड में खोजिए

Mon, 19 Oct 2026 07:50 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 19 Oct 2026 07:50 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है।

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Optical illusion Snake is hidden in this photo Can You Spot in 9 Seconds
नजरों को हो जाएगा धोखा, लेकिन जंगल में नहीं मिलेगा सांप, हिम्मत है तो 9 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

इंटरनेट पर हर दिन कई तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन सामने आते हैं, जिन्हें आपने भी देखे होंगे। हर ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने में लोगों को काफी समय लग जाता है। अब इन दिनों एक ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंड में है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन में आपको सांप खोजना है। क्या आपको इस तस्वीर में कहीं पर सांप नजर आ रहा है? सबसे खास बात यह है कि इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने के लिए आपको सिर्फ 9 सेकंड का समय ही मिलेगा। 



इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में आपको काफी समय लग सकता है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन काफी सरल और सामान्य होते हैं। यह ऑप्टिकल इल्यूजन भी कुछ ऐसा ही है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हर करने के लिए आपको दिमाग और नजरों को तेज दौड़ाना होगा। 
 
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Optical illusion Snake is hidden in this photo Can You Spot in 9 Seconds
नजरों को हो जाएगा धोखा, लेकिन जंगल में नहीं मिलेगा सांप, हिम्मत है तो 9 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

क्या आप नजर और दिमाग दोनों को दौड़ाकर इस तस्वीर में छिपे सांप को खोज सकते हैं। वैसे इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने में आपकी आंखों भी धोखा खा जाएंगी, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को देखेंगे तो आसानी से आपको सांप मिल सकता है। 
 

Optical illusion Snake is hidden in this photo Can You Spot in 9 Seconds
नजरों को हो जाएगा धोखा, लेकिन जंगल में नहीं मिलेगा सांप, हिम्मत है तो 9 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए आपको जो समय सीमा दी गई थी उसके अंदर ही आपको सांप को खोजना है। अगर आपको सांप नहीं मिलता है तो इस पहेली में दिए गए सवाल का जवाब नीचे दी गई फोटो में देख सकते हैं। इस आप्टिकल इल्यूजन को हल करन में बड़े-बड़े धुंरधर का दिमाग चकरा गया है। 

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नजरों को हो जाएगा धोखा, लेकिन जंगल में नहीं मिलेगा सांप, हिम्मत है तो 9 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

इंटरनेट ऐसी तस्वीरों से भरा पड़ा है, जो लोगों को कंफ्यूज करने का काम करती हैं। ये तस्वीरें देखने में हमें बेदह साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हें हल करना मुश्किल होता है। अगर आप अपना या किसी और का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।

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नजरों को हो जाएगा धोखा, लेकिन जंगल में नहीं मिलेगा सांप, हिम्मत है तो 9 सेकेंड में खोजिए - फोटो : Adobe Stock

अगर आप सांप को नहीं खोज पाए हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों को सांप को खोजने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। आप खबर की आखिरी तस्वीर में पीले घेरे के भीतर आसानी से सांप को देख सकते हैं।

अगली फोटो गैलरी देखें
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