{"_id":"6ad67a235e192e530e0363e7","slug":"gold-prices-rise-due-to-increased-demand-during-the-festive-season-could-prices-go-up-even-further-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने सोने की कीमत में इजाफा,क्या अभी और बढ़ सकते हैं दाम?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में सोमवार को तेजी दर्ज की गई। दशहरा से पहले त्योहारी मांग बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुख के चलते सोने के भाव में 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बढ़कर 1,50,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले शुक्रवार को सोना 1,49,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में आई यह तेजी ऐसे समय में देखने को मिली है, जब देशभर में लोग आभूषणों की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर, चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में 2,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।



एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक सौमिल गांधी के मुताबिक, त्योहारी मौसम की शुरुआत के साथ घरेलू बाजार में सोने की खुदरा मांग में सुधार हुआ है। इसके अलावा, विदेशी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी सोने की कीमतों को समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने की मांग में भी सुधार देखने को मिला है। पिछले सप्ताह सोना तीन महीने से अधिक समय में पहली बार प्रीमियम पर कारोबार करता दिखाई दिया। इसकी एक प्रमुख वजह कीमतों में पहले आई गिरावट रही, जिसने आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को बाजार में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच खरीदार अब त्योहारी खरीदारी के लिए बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।



विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले दिनों में दिवाली से पहले सोने की मांग और बढ़ सकती है। भारत में दिवाली के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है और इस अवसर पर आभूषणों के साथ-साथ सोने के सिक्कों की खरीदारी भी होती है। यदि खुदरा मांग मजबूत बनी रहती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने को समर्थन मिलता है, तो घरेलू कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, सोने के भाव आगे कितने बढ़ेंगे, यह वैश्विक कीमतों, डॉलर की चाल, ब्याज दरों और निवेशकों की मांग जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगा। इसलिए कीमतों में और तेजी की संभावना को निश्चित बढ़ोतरी नहीं माना जा सकता।



इस बीच, दशहरा के अवसर पर मंगलवार को दिल्ली का सर्राफा बाजार बंद रहेगा। ऐसे में कारोबारियों और ग्राहकों को बाजार दोबारा खुलने के बाद कीमतों में होने वाले बदलाव का इंतजार रहेगा। फिलहाल, सोने का भाव 1,50,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। खरीदारों के लिए यह जरूरी है कि वे खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार का ताजा भाव, सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज और लागू करों की जानकारी जरूर लें, क्योंकि आभूषणों की अंतिम कीमत घोषित सर्राफा दर से अलग हो सकती है।

... और पढ़ें