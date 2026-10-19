{"_id":"6ad6592b99b7f6e0930fd486","slug":"aaj-ke-din-20-october-2026-news-headlines-big-events-of-the-day-2026-10-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: भारत-न्यूजीलैंड के बीच एफटीए प्रभावी होगा, जयशंकर-रूबियो की मुंबई में मुलाकात","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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1. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू

भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) विजयादशमी के अवसर पर औपचारिक रूप से लागू हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड द्वारा भारतीय निर्यात वस्तुओं को 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने और आगामी चार से पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर लगभग 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है। विज्ञापन आज मंगलवार 20 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी/दशमी तिथि है। आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रभाव में आएगा। इसके अलावा मुंबई में विदेश मंत्री जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ बैठक करेंगे। शाम को विजयादशमी के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में आयोजित विशेष दशहरा समारोह में शामिल हो सकते हैं।

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2. ताजिकिस्तान में एससीओ बैठक में भारत की भागीदारी

ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की दो दिवसीय बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक का मुख्य मकसद क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, निवेश, परिवहन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राजनाथ सिंह ताजिकिस्तानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए अलग से बैठक भी करेंगे।



3. भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो आज भारत यात्रा पर मुंबई पहुंच रहे हैं, जहां वे विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। रुबियो ने अपनी यात्रा से पूर्व बयान दिया कि भारत और अमेरिका एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। मुंबई में होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के अलावा ऊर्जा, व्यापार, और उभरती हुई महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

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4. दिल्ली और लुधियाना में विजयादशमी समारोह का आयोजन

विजयादशमी पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में आयोजित भव्य दशहरा समारोह में शामिल हो सकते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक इस उत्सव के लिए दिल्ली में व्यापक तैयारियां की गई हैं। वहीं दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में शाम को आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां पारंपरिक रावण के पुतले के साथ-साथ नशीली दवाओं के खतरे को दर्शाने वाले पुतले का भी दहन किया जाएगा।



5. पंजाब में नशा पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अक्तूबर को पंजाब के मानसा, संगरूर और गुरदासपुर जिलों का दौरा कर रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वे उन लोगों के शोकाकुल परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने अवैध 'चिट्टा' नशा कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने के दौरान अपनी जान गंवा दी। गृह मंत्री ने संकल्प जताया है कि केंद्र सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी और देश को नशे से मुक्त बनाएगी।

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6. गोरखपुर में सीएम योगी की पारंपरिक विजयादशमी शोभायात्रा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज शाम को गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर से पारंपरिक विजयादशमी शोभायात्रा का नेतृत्व करेंगे। गाजे-बाजे के साथ निकलने वाली यह शोभायात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री भगवान शिव की पूजा करेंगे। इसके पश्चात वे मानसरोवर रामलीला मैदान में प्रभु श्री राम का प्रतीकात्मक राजतिलक करेंगे और आरती संपन्न करेंगे।



7. तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 5 घंटे के लिए उड़ानें स्थगित

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की सदियों पुरानी 'अल्पसी अराट्टू' धार्मिक शोभायात्रा के सुगम संचालन के लिए तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक उड़ान सेवाएं 5 घंटे के लिए स्थगित रहेंगी। मंदिर की मूर्तियों को पवित्र स्नान हेतु शंगुमुगम बीच ले जाने के लिए रनवे से गुजरने की यह परंपरा वर्ष 1932 में हवाई अड्डे की स्थापना के समय से ही वर्ष में दो बार निभाई जाती रही है।