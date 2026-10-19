सुर्खियां: मुंबई में टाइगर पर फायरिंग; 23 अक्तूबर को देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी; पुणे में कारोबारी पर हमला

टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी हुई है, हालांकि अभिनेता सुरक्षित हैं। हमले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने ली है। उधर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर 'पीपल अगेंस्ट एसआईआर' मंच ने 23 अक्तूबर को देशव्यापी प्रदर्शन का एलान किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अक्तूबर को पंजाब जाएंगे और नशा विरोधी कार्यकर्ताओं व मजदूर गुलजार सिंह के परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं, मणिपुर के कामजोंग जिले में 24 घंटे के भीतर 28 घरों में आग लगा दी गई। नागा और कुकी समुदाय की बस्तियों पर हमलों के बाद लोगों ने जंगलों और सेना के पास शिविर में शरण ली। जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त किया है। महाराष्ट्र के बारामती में कारोबारी राणा सूर्यवंशी पर हमले में वह घायल हो गए, जिसके बाद सुप्रिया सुले ने सवाल उठाए हैं। कारोबार में चीन ने 12 सौर विनिर्माण तकनीकों के निर्यात पर रोक लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। लखनऊ में मॉडल श्रद्धा के कथित तौर पर लौटने की चर्चा के बीच पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है और अधिकारियों को हटाया गया है। खेल जगत में भारतीय महिला टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हराया। शेफाली वर्मा के तूफानी अर्धशतक की मदद से भारत ने 103 रन का लक्ष्य 8.5 ओवर में हासिल कर लिया और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से अधिक रन का लक्ष्य सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। अंतरराष्ट्रीय खबरों में इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की भविष्य की नीति में बदलाव की आशंका जताते हुए भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ नए गठबंधन बनाने पर जोर दिया है। वहीं, फ्रांस में बढ़ती जीवन-यापन लागत और स्कूलों की खराब स्थितियों के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान करीब 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लूटपाट करने वालों से नुकसान की भरपाई कराने की चेतावनी दी है।