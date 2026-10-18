जीनियस हैं तो 15 सेकेंड के भीतर तस्वीर में छिपकली को खोजकर दिखाएं, बड़े-बड़े दिग्गज भी ढूंढने में हुए फेल

सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तस्वीरें इतनी दिलचस्प और उलझाने वाली होती हैं कि पहली नजर में इन्हें देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। आंखों के सामने मौजूद किसी भी चीज को खोजने के लिए लोग बार-बार तस्वीर को गौर से देखते हैं, लेकिन फिर भी सही जवाब तक पहुंचना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें लोगों के बीच एक मजेदार चुनौती बन जाती हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।





इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें छिपकली कहां पर छिपी है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में छिपकली कहां पर छिपी है। अब देखना है कि क्या आप छिपकली को खोज पाते हैं?

