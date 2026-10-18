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जीनियस हैं तो 15 सेकेंड के भीतर तस्वीर में छिपकली को खोजकर दिखाएं, बड़े-बड़े दिग्गज भी ढूंढने में हुए फेल

Sun, 18 Oct 2026 09:55 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 18 Oct 2026 09:55 PM IST
सार

सोशल मीडिया अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें वायरल होती हैं। यह तस्वीरें इंसान को सोच में डाल देती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज का मतलब होता है आंखों को धोखा देने वाली तस्वीरें। इन तस्वीरों को लेकर मिले चैलेंज को पूरा करने में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं।

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Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot Lizard in 15 Seconds
जीनियस हैं तो 15 सेकेंड के भीतर तस्वीर में छिपकली को खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तस्वीरें इतनी दिलचस्प और उलझाने वाली होती हैं कि पहली नजर में इन्हें देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। आंखों के सामने मौजूद किसी भी चीज को खोजने के लिए लोग बार-बार तस्वीर को गौर से देखते हैं, लेकिन फिर भी सही जवाब तक पहुंचना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें लोगों के बीच एक मजेदार चुनौती बन जाती हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 



इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें छिपकली कहां पर छिपी है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में छिपकली कहां पर छिपी है। अब देखना है कि क्या आप छिपकली को खोज पाते हैं?
 
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जीनियस हैं तो 15 सेकेंड के भीतर तस्वीर में छिपकली को खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में छिपकली कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। छिपकली को खोजने के लिए 15 सेकेंड का समय दिया गया है।
 

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जीनियस हैं तो 15 सेकेंड के भीतर तस्वीर में छिपकली को खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

तस्वीर में छिपकली को आप जितनी जल्दी खोजेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज माना जाएगा। छिपकली को खोजने में लोगों का दिमाग घूम गया है। अगर इस तस्वीर को बाज की नजर से देखते हैं तो आसानी से छिपे छिपकली को खोज पाएंगे। 

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जीनियस हैं तो 15 सेकेंड के भीतर तस्वीर में छिपकली को खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है। 

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जीनियस हैं तो 15 सेकेंड के भीतर तस्वीर में छिपकली को खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

यह वायरल तस्वीर देखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसमें छिपी छिपकली को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप छिपकली को खोज सकते हैं। अगर आप छिपकली को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में लाल घेरे के अंदर छिपकली को देख सकते हैं।

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