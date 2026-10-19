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पुणे में कारोबारी राणा सूर्यवंशी पर हमला: बारामती एयरपोर्ट के पास हुई वारदात; सुप्रिया सुले ने सवाल उठाए

Mon, 19 Oct 2026 02:40 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 19 Oct 2026 02:40 AM IST
सार

महाराष्ट्र में पुणे के बारामती हवाई अड्डे के पास कारोबारी राणा सूर्यवंशी पर हमला हुआ। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल हैं।

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Pune businessman Rana Suryavanshi Attack near Baramati Airport hindi news updates NCP Supriya Sule question
अपराध (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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महाराष्ट्र में अपराध की एक अन्य वारदात मुंबई के बाद रविवार शाम पुणे जिले से सामने आई। यहां बारामती हवाई अड्डे के पास एक कारोबारी राणा सूर्यवंशी पर हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि इस हमले में कारोबारी घायल हो गए। यह घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई, जब सूर्यवंशी निजी काम से बारामती आए थे। उनके साथ उनका निजी अंगरक्षक भी था।

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गोलीबारी की पुष्टि नहीं, पुलिस की जांच जारी

दो लोग स्कूटर पर आए और खुद को सूर्यवंशी का प्रशंसक बताया। उप-विभागीय पुलिस अधिकारी चैतन्य कदम के अनुसार, उन्होंने गुलदस्ता देने के बहाने उन पर हमला किया। सूर्यवंशी को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए पुणे के रूबी हॉल क्लीनिक ले जाया गया। पुलिस ने अभी तक गोलीबारी की पुष्टि नहीं की है, जांच जारी है। अस्पताल के अनुसार, सूर्यवंशी निगरानी में हैं और एक चिकित्सा दल उनकी हालत पर करीब से नजर रख रहा है। उनके उचित इलाज के लिए विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

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क्या राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ी है?

एनसीपी (एसपी) नेता और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने इस घटना को "बेहद चौंकाने वाला" बताया। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। सुले ने 'एक्स' पर कहा कि अपराधी बेखौफ होकर गोलीबारी कर रहे हैं और भाग रहे हैं। गृह विभाग का तंत्र कुछ नहीं कर पा रहा है। जनता डर में जी रही है और अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है।

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मुख्यमंत्री से क्या अपील की गई?

सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग से तुरंत इस घटना का संज्ञान लेने को कहा। उन्होंने हमलावरों को गिरफ्तार करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय लागू करने की मांग की। यह रविवार शाम राज्य में कारोबारी पर दूसरा चर्चित हमला था। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जुहू इलाके में बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें वह बाल-बाल बचे। उनके चालक और एक ऑटो रिक्शा चालक घायल हो गए।

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