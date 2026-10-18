{"_id":"6ad40d4d87e0929a680ab83e","slug":"top-headline-today-important-and-big-news-stories-of-18-october-2026-updates-on-amar-ujala-news-in-hindi-2026-10-18","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"सुर्खियां: बंगाल में भगदड़ से 17 मौतें; दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से टकराया पक्षी; भारत-वेस्टइंडीज सीरीज ड्रॉ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सुर्खियां: बंगाल में भगदड़ से 17 मौतें; दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से टकराया पक्षी; भारत-वेस्टइंडीज सीरीज ड्रॉ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Sun, 18 Oct 2026 05:35 AM IST
विज्ञापन
1 of 12
आज की बड़ी खबरें
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
Link Copied
कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। वहीं, शनिवार को बिहार से बंगाल तक हुए अलग-अलग हादसों में 30 से अधिक परिवारों में मातम पसर गया। राजस्थान के कोटा में आठ श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि आसनसोल में निर्माणाधीन चिमनी गिरने से चार लोगों की जान चली गई। बिहार में नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हुई। उधर, छत्तीसगढ़ में बाढ़ के बीच फंसे 12 लोगों को वायुसेना ने सुरक्षित बचाया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पक्षी से टकराने के कारण एमिरेट्स की उड़ान रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया और सीरीज 2-2 से बराबर रही। भारतीय पायलट स्मित मच्छार ने भी उड़ान के दौरान सह-पायलट के हमले और अपनी जान बचाने की घटना के बारे में बताया है। नवरात्रि की महाष्टमी पर मां महागौरी की पूजा की जाएगी। वहीं, दिल्ली हाफ मैराथन के कारण रविवार सुबह 11 बजे तक कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। उधर, परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए सरकार द्रमुक, शरद पवार की एनसीपी और सपा से बातचीत कर रही है। नए प्रस्ताव में राज्यों की लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रावधान शामिल करने की बात कही गई है। दुनिया में बढ़ती आर्थिक असमानता के बीच करोड़ों लोग गरीबी, आवास की कमी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव से जूझ रहे हैं। वहीं, पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर डिजिटल फेंसिंग का काम शुरू हो गया है, जिससे घुसपैठ और तस्करी पर नजर रखी जा सकेगी। उधर, 'बिग बॉस 20' के वीकेंड एपिसोड में सलमान खान ने काजी को फटकार लगाई और घर के अन्य सदस्यों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए।एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें-
Trending Videos
2 of 12
बंगाल में भगदड़
- फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
बंगाल पंडाल हादसा LIVE: कोलकाता भगदड़ में 19+ हताहत, सीएम शुभेंदु ने जांच समिति बनाई; राहुल गांधी क्या बोले?
कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ में 19 लोगों ने जान गंवाई है। 25 लोग घायल भी हुए हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भगदड़ की जांच के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति, पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हताहतों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। पढ़ें पूरी खबर
कोलकाता भगदड़ की जांच: शुभेंदु ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, सियासत पर बिफरे CM ने PM को दी जानकारी
पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान सार्वजनिक पूजा में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां भगदड़ मचने से 19 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर लड़कियां और बच्चे शामिल हैं। इस घटना में 25 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक ये घटना गहरा धक्का पहुंचाने वाली है। पढ़ें पूरी खबर
हादसों का शनिवार: बिहार से बंगाल तक पसरा मातम, कहीं भगदड़ बनी काल, कहीं दुर्घटना में कई मौतें; कहां कैसा मंजर?
त्योहार की उमंग के बीच शनिवार 17 अक्तूबर का दिन जिंदगीभर का दर्द दे गया। देश के अलग-अलग हिस्से में हुए हादसों के कारण 30 से अधिक परिवारों में मातम का मंजर है। इस दिन के साथ कभी न भुलाया जा सकने वाला गम जुड़ गया है। राजस्थान के कोटा में मध्य प्रदेश के आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बंगाल में बारिश के बीच पूजा पंडाल में भगदड़ के कारण 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 20 से अधिक घायल हुए हैं। बंगाल के ही आसनसोल में एक अन्य हादसा निर्माणाधीन चिमनी गिरने के कारण हुआ, जहां चार लोगों की मौत हुई। बिहार में नदी में डूबने से तीन नाबालिगों समेत चार लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी नवरात्रि के रंग में भंग पड़ गया, जब डांडिया कार्यक्रम के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की मौत हो गई। पढ़ें पूरी खबर
3 of 12
सांकेतिक चित्र
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट पर एमिरेट्स के विमान से टकराया पक्षी, उड़ान रद्द होने से यात्री परेशान
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) पर शनिवार को दुबई जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइंस की उड़ान ईके 517 के साथ बर्ड स्ट्राइक की घटना सामने आई। उड़ान भरने से पहले पक्षी के विमान से टकराने के कारण उसके अगले हिस्से (नोज कोन) को नुकसान पहुंचा। इसके बाद विमान का संचालन रोकना पड़ा। उड़ान में देरी के कारण दुबई जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पढ़ें पूरी खबर
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 12
बारिश के कारण मैच रद्द
- फोटो : PTI
बारिश ने बिगाड़ा खेल: भुवनेश्वर की वापसी तो हुई, लेकिन गेंदबाजी का नहीं मिला मौका; भारत-वेस्टइंडीज सीरीज ड्रॉ
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बंगलूरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने 7.4 ओवर में पांच विकेट पर 118 रन बनाए थे, तभी बारिश ने दोबारा खलल डाल दिया। काफी इंतजार के बाद मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। पढ़ें पूरी खबर
विज्ञापन
5 of 12
बड़ी खबर
- फोटो : अमर उजाला
देवदूत बनी वायुसेना: छत्तीसगढ़ में उफान पर इंद्रावती नदी, एयरफोर्स के एमआई-17वी5 से एयरलिफ्ट किए गए 12 लोग
छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी में आई बाढ़ के कारण रातभर फंसे 12 लोगों को भारतीय वायुसेना ने शनिवार को सुरक्षित बचा लिया। बचाए गए लोगों में दो महिलाएं और तीन बच्चे भी शामिल हैं। वायुसेना ने बचाव अभियान के लिए जगदलपुर से एमआई-17 वी5 हेलिकॉप्टर को मोर्चे पर लगाया। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। पढ़ें पूरी खबर
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।