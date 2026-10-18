सुर्खियां: बंगाल में भगदड़ से 17 मौतें; दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से टकराया पक्षी; भारत-वेस्टइंडीज सीरीज ड्रॉ

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। वहीं, शनिवार को बिहार से बंगाल तक हुए अलग-अलग हादसों में 30 से अधिक परिवारों में मातम पसर गया। राजस्थान के कोटा में आठ श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि आसनसोल में निर्माणाधीन चिमनी गिरने से चार लोगों की जान चली गई। बिहार में नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हुई। उधर, छत्तीसगढ़ में बाढ़ के बीच फंसे 12 लोगों को वायुसेना ने सुरक्षित बचाया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पक्षी से टकराने के कारण एमिरेट्स की उड़ान रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया और सीरीज 2-2 से बराबर रही। भारतीय पायलट स्मित मच्छार ने भी उड़ान के दौरान सह-पायलट के हमले और अपनी जान बचाने की घटना के बारे में बताया है। नवरात्रि की महाष्टमी पर मां महागौरी की पूजा की जाएगी। वहीं, दिल्ली हाफ मैराथन के कारण रविवार सुबह 11 बजे तक कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। उधर, परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए सरकार द्रमुक, शरद पवार की एनसीपी और सपा से बातचीत कर रही है। नए प्रस्ताव में राज्यों की लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रावधान शामिल करने की बात कही गई है। दुनिया में बढ़ती आर्थिक असमानता के बीच करोड़ों लोग गरीबी, आवास की कमी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव से जूझ रहे हैं। वहीं, पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर डिजिटल फेंसिंग का काम शुरू हो गया है, जिससे घुसपैठ और तस्करी पर नजर रखी जा सकेगी। उधर, 'बिग बॉस 20' के वीकेंड एपिसोड में सलमान खान ने काजी को फटकार लगाई और घर के अन्य सदस्यों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए।