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मध्य प्रदेश में भीषण हादसा: ग्वालियर में बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 12 की मौत, देर रात हुई दुर्घटना

Sun, 18 Oct 2026 06:03 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 18 Oct 2026 06:03 AM IST
सार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। ट्रक पुलिस बैरिकेड तोड़कर रास्ते पर कैसे पहुंचा, जबकि वहां चेक-पॉइंट लगा था? घटना कैसे हुई? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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Madhya Pradesh Gwalior Several dead truck ran over people near temple casualties rescue CM hindi news updates
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क हादसा - फोटो : एएनआई वीडियो ग्रैब

विस्तार
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा हादसा हुआ है। मंदिर के पास एक ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।अस्पताल के दृश्य सामने आए हैं। यहां घायलों को इलाज के लिए लाया गया है।
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  चश्मदीद ने क्या बताया?
एक चश्मदीद ने बताया कि घटना रात करीब एक बजे हुई। मैंने कुछ लोगों को मौके पर ही दम तोड़ते देखा। ट्रक में जरूरत से ज्यादा सामान भरा हुआ था। ट्रक अचानक आया। उसने कई दुकानों और लोगों को कुचल दिया। चश्मदीद का भाई भी इस हादसे में घायल हुआ है। उसने बताया कि घटनास्थल पर अब भी अफरा-तफरी का माहौल है।
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ग्वालियर के एसएसपी ने क्या बताया?
ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा, यह एक दुखद हादसा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतला माता मंदिर जा रहे थे। छिनोर की तरफ से आने वाली सड़क पर ढलान काफी तेज है। इस रास्ते पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक है।

उन्होंने बताया कि रात करीब डेढ़ बजे धान से भरा एक ट्रक वहां रोका गया था। ट्रक पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गया। इसके बाद चालक ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया। ट्रक अचानक ढलान से नीचे आया। फिर मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से टकरा गया।


सड़क पर मौजूद श्रद्धालु ट्रक के नीचे कुचल गए। इसी वजह से यह हादसा हुआ। मौके पर ड्यूटी कर रहे दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। एसएसपी ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार, कुल 39 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 से 6 मरीजों की हालत गंभीर है। उन्हें फ्रैक्चर भी हुए हैं। बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। उनका भी इलाज चल रहा है।

कलेक्टर ने क्या जानकारी दी?
कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि नवरात्रि के दौरान उस सड़क पर एक स्टॉपर और पुलिस चेक-पॉइंट लगाया गया था। ऐसे में ट्रक वहां तक कैसे पहुंच गया, इसकी जांच की जा रही है। ट्रक की तकनीकी जांच के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की टीम भी भेजी गई है। टीम ट्रक की मशीनों और तकनीकी स्थिति की जांच करेगी। इससे पता लगाया जाएगा कि ट्रक में क्या खराबी आई थी। यह भी जांच होगी कि ट्रक लगातार बाईं तरफ क्यों मुड़ता चला गया।

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कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में भर्ती घायलों के इलाज पर लगातार नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार सीटी स्कैन और एक्स-रे कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को उनकी चोटों के हिसाब से सही इलाज मिल सके।
एसएसपी के बयान में 12 लोगों की मौत बताई गई है, जबकि कलेक्टर के बयान में 11 लोगों की मौत का जिक्र है। घायलों की संख्या को लेकर भी दोनों बयानों में अंतर है। इसलिए दोनों अधिकारियों के आंकड़े अलग-अलग रखे गए हैं।
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