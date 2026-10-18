मध्य प्रदेश में भीषण हादसा: ग्वालियर में बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 12 की मौत, देर रात हुई दुर्घटना
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। ट्रक पुलिस बैरिकेड तोड़कर रास्ते पर कैसे पहुंचा, जबकि वहां चेक-पॉइंट लगा था? घटना कैसे हुई? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
विस्तार
चश्मदीद ने क्या बताया?
#WATCH मध्य प्रदेश | ग्वालियर में एक मंदिर के पास एक ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। उस अस्पताल से वीडियो जहां घायलों को ले जाया गया है। https://t.co/8WYLIugBN8— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2026विज्ञापन
एक चश्मदीद ने बताया कि घटना रात करीब एक बजे हुई। मैंने कुछ लोगों को मौके पर ही दम तोड़ते देखा। ट्रक में जरूरत से ज्यादा सामान भरा हुआ था। ट्रक अचानक आया। उसने कई दुकानों और लोगों को कुचल दिया। चश्मदीद का भाई भी इस हादसे में घायल हुआ है। उसने बताया कि घटनास्थल पर अब भी अफरा-तफरी का माहौल है।
ग्वालियर के एसएसपी ने क्या बताया?
ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा, यह एक दुखद हादसा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतला माता मंदिर जा रहे थे। छिनोर की तरफ से आने वाली सड़क पर ढलान काफी तेज है। इस रास्ते पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक है।
उन्होंने बताया कि रात करीब डेढ़ बजे धान से भरा एक ट्रक वहां रोका गया था। ट्रक पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गया। इसके बाद चालक ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया। ट्रक अचानक ढलान से नीचे आया। फिर मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से टकरा गया।
सड़क पर मौजूद श्रद्धालु ट्रक के नीचे कुचल गए। इसी वजह से यह हादसा हुआ। मौके पर ड्यूटी कर रहे दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। एसएसपी ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार, कुल 39 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 से 6 मरीजों की हालत गंभीर है। उन्हें फ्रैक्चर भी हुए हैं। बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। उनका भी इलाज चल रहा है।
कलेक्टर ने क्या जानकारी दी?
कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि नवरात्रि के दौरान उस सड़क पर एक स्टॉपर और पुलिस चेक-पॉइंट लगाया गया था। ऐसे में ट्रक वहां तक कैसे पहुंच गया, इसकी जांच की जा रही है। ट्रक की तकनीकी जांच के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की टीम भी भेजी गई है। टीम ट्रक की मशीनों और तकनीकी स्थिति की जांच करेगी। इससे पता लगाया जाएगा कि ट्रक में क्या खराबी आई थी। यह भी जांच होगी कि ट्रक लगातार बाईं तरफ क्यों मुड़ता चला गया।
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कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में भर्ती घायलों के इलाज पर लगातार नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार सीटी स्कैन और एक्स-रे कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को उनकी चोटों के हिसाब से सही इलाज मिल सके।
#WATCH | Madhya Pradesh | Gwalior Collector Ruchika Chauhan says, "Today, at around 1.30 AM, information was received that a truck coming from the direction of Chhinor towards the temple lost control and veered continuously to the left. Immediately, news of the accident started coming in, and ambulances and other vehicles were dispatched... 11 people have lost their lives in this incident, and 5 to 6 patients are critically injured. Around 29 people have sustained various injuries..." She also says, "A stopper and a police check-point were present on that road during Navratri, so how the vehicle managed to get inside is a matter of investigation. We have also sent an RTO team to inspect the truck mechanically and find out what issue occurred and how it veered to the left. As for the injured undergoing treatment, the team is continuously performing CT scans and X-rays to ensure their treatment is properly aligned..."— ANI (@ANI) October 18, 2026
एसएसपी के बयान में 12 लोगों की मौत बताई गई है, जबकि कलेक्टर के बयान में 11 लोगों की मौत का जिक्र है। घायलों की संख्या को लेकर भी दोनों बयानों में अंतर है। इसलिए दोनों अधिकारियों के आंकड़े अलग-अलग रखे गए हैं।