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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 18 October 2026

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पढ़ें 18 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 18 October 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 18-Oct-2026

Kathua News: प्रभु श्रीराम के सामने सूर्पणखा ने रखा विवाह का प्रस्ताव

प्रभु श्रीराम के सामने सूर्पणखा ने रखा विवाह का प्रस्ताव और पढ़ें
01:30 AM, 18-Oct-2026

बारिश के चलते पांचवां टी20 मैच हुआ रद्द, सीरीज 2-2 की बराबरी पर हुई खत्म

The fifth T20 match was abandoned due to rain; the series ended in a 2-2 draw.
बारिश के चलते पांचवां टी20 मैच हुआ रद्द, सीरीज 2-2 की बराबरी पर हुई खत्म और पढ़ें
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01:29 AM, 18-Oct-2026

Unnao News: एडीएम ने देखे कथा स्थल के रास्ते व भीड़ प्रबंधन के इंतजाम

unnao news
एडीएम ने देखे कथा स्थल के रास्ते व भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026

पीडीए को मजबूत करने के लिए गांवों व कस्बों तक पहुंचे कार्यकर्ता : शाक्य

शाहजहांपुर। सपा के प्रदेश सचिव डॉ. नवल किशोर शाक्य ने पीडीए जनसंवाद अभियान को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता गांवों और कस्बों तक पहुंचकर लोगों से संवाद करें। और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026

Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

In the city today और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026

Sant Kabir Nagar News: त्योहार में यातायात व्यवस्था बनी बड़ी चुनौती

Traffic management becomes a major challenge during the festival
त्योहारों का समय चल रहा है। ऐसे में शहर में भीड़ बढ़ने लगी है लेकिन अब तक नगर और पढ़ें
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01:29 AM, 18-Oct-2026

Unnao News: गांजा तस्कर को 13 माह की सजा

गांजा तस्कर को 13 माह की सजा और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026

Ballia News: शिव धनुष टूटते ही गूंजा जयश्रीराम

As soon as Shiva's bow broke, chants of 'Jai Shri Ram' rang out. और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026

Kathua News: निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 900 से अधिक लोगों ने कराई जांचें

निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 900 से अधिक लोगों ने कराई जांचें और पढ़ें
01:29 AM, 18-Oct-2026

Chandigarh News: जीएमसीएच-32 में ओपीडी से 25 वार्ड अटेंडेंट का तबादला, ट्रामा सेंटर भेजा

जीएमसीएच-32 में ओपीडी से 25 वार्ड अटेंडेंट का तबादला, ट्रामा सेंटर भेजा और पढ़ें
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