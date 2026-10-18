पढ़ें 18 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
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Kathua News: प्रभु श्रीराम के सामने सूर्पणखा ने रखा विवाह का प्रस्तावप्रभु श्रीराम के सामने सूर्पणखा ने रखा विवाह का प्रस्ताव और पढ़ें
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Unnao News: एडीएम ने देखे कथा स्थल के रास्ते व भीड़ प्रबंधन के इंतजाम
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पीडीए को मजबूत करने के लिए गांवों व कस्बों तक पहुंचे कार्यकर्ता : शाक्यशाहजहांपुर। सपा के प्रदेश सचिव डॉ. नवल किशोर शाक्य ने पीडीए जनसंवाद अभियान को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता गांवों और कस्बों तक पहुंचकर लोगों से संवाद करें। और पढ़ें
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Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आजIn the city today और पढ़ें
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